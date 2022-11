A Fehérvári vagyok! csoport életre hívója, tulajdonosa, adminja, Sohonyai Edit író hónapról hónapra összegyűjti azokat a kérdéseket, melyek a legjobban érdeklik a csoporttagokat. Ezeket csokorba gyűjtve ül le beszélgetni a polgármesterrel. Hamarosan újabb kérdések kerülnek a városvezető elé, addig is az előző adásból mazsolázunk.

Cser-Palkovics András az energiaválsággal, rezsitámogatással kapcsolatos kérdésre elmondta, az intézménybezárásokkal kapcsolatban fontos kiemelni, a zenekarok és például a balettszínház is tevékenységüket tekintve tovább működnek, a székhelyüket nem zárják be. A saját épületeikben el tudják látni napi feladataikat, tevékenységeiket. Sőt, ahol van lehetőség, koncerteket, előadásokat is lehet majd tartani. Kiemelte, a városháza dísztermét is felajánlották ilyen célra, ahol például a színház kamara-előadást állíthatna a közönség elé.

A városi buszmenetrend-bővítéssel kapcsolatban – amiről ismeretes, hogy gazdasági okokból nem vezették be nyáron – Cser-Palkovics elmondta, sajnos azt sem tartja kizártnak, hogy jövő év első hónapjaiban még akár korlátozni is kell a menetrendet, éppen a finanszírozhatóság miatt.

Lehetne a lakosságot tájékoztatni arról, hogy mit szabad és mit tilos eltüzelni? Az előttünk álló tél egyik igen fontos kérdése lesz ez, melyre a polgármester így reagált: - Állami jogszabály fogalmaz meg már ezzel kapcsolatban tiltásokat. Az önkormányzatnak változtatások tekintetében nincs jogköre. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy tájékoztató füzetek készüljenek, beszélni fogunk a katasztrófavédelemmel, hogy egy mindenre kiterjedő szakmai anyag készülhessen.

Sok kertekkel, zöldítéssel és virágosítással kapcsolatos kérdést fogalmaztak meg a tagok, sőt, úgy tudjuk, Városi Gerilla Kertész mozgalom van kibontakozóban, s ehhez minden ötletet szívesen várnak a Fehérvári vagyok! csoportban. Az egyik kérdésre, hogy a kukaketreceket be lehetne-e futtatni zöld növényzettel, így válaszolt a polgármester: - Ez egy előremutató kezdeményezés lenne, mert van jó pár hely a városban, ahol nagyon szeretnének a társasházaknál kukaketrecet elhelyezni, de parkolófelületet nem lehet emiatt elvenni, füves részt meg nem szeretnének. Ezzel a „kombinált” megoldással azonban elképzelhető, hogy megoldható lenne. Mint mondta, ha ezt a csoport felvállalja, akkor ebben a városgondnokság és az önkormányzat segítő kezet nyújt.

Megmenekült édenkert a fehérvári betondzsungelben, egy nagyszerű példa a közösség elszántságára, szorgalmára a Sziget utcából

Fotós: olvasó

Az is elhangzott továbbá, egy javaslatot megfogadva, hogy vélhetően nincs akadálya annak sem, hogy tavasszal örökzöldek kerülhessenek a Nemzeti Emlékhely bejárata elé.

Várható fejlesztés Ráchegyen? - szegezték a kérdést a "mostohának" aposztrofált városrésszel kapcsolatban Cser-Palkovics Andrásnak, aki elmondta, ha van konkrét ötletük a környéken élőknek, akkor tegyenek javaslatot az önkormányzat felé, még inkább a településrész képviselője felé.

Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, lesz-e nyilvános WC az Aranybulla Emlékmű környékén, erre a polgármester igenlő választ adott, sőt elmondta, a tervezése már zajlik is.