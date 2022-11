Aki reggelente, olyan fél nyolc tájban, vagy délután fél öt tájban próbál a Mártírok útjáról balra, a Seregélyesi útra fordulni, az biztosan tépte már a haját, hogy egyszerűen nem tud átjutni a kereszteződésen. Hogy pontosítsunk: a telezöld miatt el kell engednie a szemből, az Adonyi út felől érkezőket, ám mivel rövid a zöldidő, gyakorlatilag zöldenként egy autó tud balra kanyarodni. Kétfajta autóssal lehet itt találkozni: az egyik az, aki éppen csak „betolja” az autója elejét a kereszteződésbe és amikor már minden szemből érkező autó elhaladt, akkor fordul balra. A másik típus az, aki jóval beljebb megy a kereszteződésbe, így esélyt ad a mögötte állónak is arra, hogy még ugyanezen a zöld jelzésen átférjen.

Egy autóvezető szakoktatóval, Sáfrán Andrással beszélgetve az derült ki, hogy valójában az első csoportba tartozók járnak el a KRESZ szabályai szerint, ugyanis csak akkor szabad bemenni egy kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni. Tehát nem éppen a legszabályosabb az, ha valaki a csomópont közepén várakozik arra, hogy balra fordulhasson, ugyanakkor ez segíti azt, hogy minél többen átérjenek. A szakember véleménye szerint sokat segítene itt a gyorsabb haladásban egy olyan körforgalom, mint ami a tejüzemnél van.

Mindenestre az tény, hogy jelenleg nagyon-nagyon lassú itt az áthaladás és nem mellékesen veszélyes is, sokan nem tudják használni a telezöldet, emiatt korábban nem egy baleset fordult itt elő. A szakemberek is látták korábban a kereszteződés veszélyességét, amint arról mi is beszámoltunk 2015-ben: Akkor cserélték le a régi, telezöldes lámpákat a korábbi sok baleset miatt.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Ezt követően azonban a Seregélyesi úton, a tejüzem irányából alakultak ki komoly torlódások, hiszen a kilencven másodperces ciklust, amire a zöld jelzés „körbeér", nem három, hanem négy részre kellett felosztani, azaz egy forgalmi irányra kevesebb zöldidő jutott. Így aztán végül ismét visszaállították a telezöldet, hangsúlyozva, hogy nem tettek le a megoldás kereséséről.

Megkerestük a főutakat üzemeltető Magyar Közút Zrt-t is, hogy arról érdeklődjünk, van-e valamilyen tervük a kereszteződés áteresztőképességének növelésére. Amint megtudtuk, a jelzőlámpa valóban a társaság üzemeltetésében van, de a csomópont két ága – az Adonyi út és a Mártírok útja Székesfehérvár önkormányzatának kezelésében áll. Az önkormányzat a Mártírok úti ágon a közelmúltban egy új, jobbra kanyarodó sávot építtetett, mely jelentősen javította a csomópont áteresztőképességét. A szintén önkormányzati beruházásban átadás előtt lévő Déli összekötő út megnyitása változtathat a közlekedési szokásokon, remélhetőleg csökkenti a csomópont terhelését.

Az önkormányzat a feol érdeklődésére pedig úgy fogalmazott: „A Seregélyesi – Mártírok úti kereszteződésben a jelzőlámpa beállításaival már többször foglalkoztak a szakemberek, több beállítást is kipróbálva. A probléma, hogy mivel a főiránytól (Seregélyesi út) nem vehető el zöldidő, így minimum 10-10 másodpercet az egyenes és a jobbra kanyarodó irányoktól kellene elvenni, de ez sem lenne jó megoldás, mert ez mind a Mártírok útján, mind az Adonyi úton növelné a torlódást. A Mártírok útjának felújítása az Intermodális központ kialakításának részeként szerepelt a tervekben, amely beruházást az állam az ukrajnai háború miatt kialakult gazdasági helyzetben kénytelen átütemezni, elhalasztani.

„Folyamatosan egyeztetünk erről a fejlesztésről is az állammal, a fő cél, hogy a teljes beruházás megvalósulhasson, és csak ha ez nem lehetséges, akkor vizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne elemeire bontva mégis megvalósítani a tervezett fejlesztéseket. Ezek közül a Vasútállomás melletti parkolóház és a Mártírok útjáról a Takarodó útra átvezető vasúti felüljáró megépítése a legfontosabb, hiszen ezek hozhatnának jelentős előrelépést a városi közlekedésben.” – fogalmazott az önkormányzat válaszában.