Az ünnepi várakozás minden napján fénybe borul egy-egy ablak. Az igazán kreatív képességekkel megáldottak helyenként még próbára is tehetik tehetségüket. Az adventi ablakdíszítés azoknak is örömet hozhat, akik szeretnek a karácsonyra készülődni. Lehet ablakot díszíteni, de az ablakok keresése is jó mókának ígérkezik, főleg a gyerekeknek. December 1. és 24. között a településeken esténként 17 és 19 óra között, egy újabb díszített, sorszámozott, utcára néző ablakban gyúlnak fények.

November 25-ig várják mindenhol az ablakdíszítők jelentkezését. Az ablak keresők a megtalált adventi ablakokat lefényképezhetik, az elkészült képekből kollázs készül. Úrhidán még versikékkel is segítik majd az adventi keresgélők útját. Szabadbattyánban néhány helyszínen, meglepetés várja a megtalálókat.

Aki kedvet kapott az adventi hangulat fokozására és a részvételre, azok keressék településükön a közösségi ház hirdetéseit, ahol a részvételi feltételekről is tájékozódhatnak.