Rácalmáson idén is megnyitják a Mikulás postaládáját, ahova olyan leveleket dobhatnak be a gyermekek, amiben leírják, lerajzolják milyen volt az elmúlt évük. A ládát november 26-tól a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár iroda felőli bejáratánál helyezik el. December első napjáig dobhatják be leveleiket a gyermekek, fontos azonban, hogy az üzeneteken feltüntessék címüket is, hogy a Mikulás biztosan oda találjon hozzájuk december 6-n.