Mint ismeretes, november 1-jén fél évre bezárta kapuit a Vörösmarty Mihály Könyvtár több tagkönyvtára, köztük a Gyermekrészleg is. Ez azonban nem szabhat gátat a színes programok számára. November 19-én, szombaton 10:00 órától őszi gyermekfoglalkozásra várják az érdeklődőket a Budai úti Tagkönyvtárban.

A programok között szerepel a sokak által kedvelt papírszínházi foglalkozás, amelynek segítségével ismét egy kedves történetet ismerhetnek meg a gyermekek. Emellett azonban őszi dalokat is tanulhatnak, és rókás könyvjelzőt is készíthetnek majd kicsik és nagyok közösen.