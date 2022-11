A fórumot megelőzően a témában közösen tartott sajtótájékoztatót Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Tóth István, Gárdony polgármestere.

Tessely Zoltán úgy fogalmazott a gárdonyi és az ország különböző pontjain tartott fórumoknak a célja, hogy kiálljanak a nemzeti konzultáció mellett. Mint mondta, a konzultáció célja, hogy a lakosságtól olyan felhatalmazást kapjon a kormány, amely segíti munkáját az európai uniós politikával kapcsolatban. – Hiszen innen Magyarországról mi mindig egy kicsit előbb látjuk a problémákat. Így volt ez többek között a migráció és a rezsicsökkentés alkalmával is – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

– A tizenegyedik nemzeti konzultáció fontos és szükséges, éppen úgy, ahogy az előzőek voltak. Viszont talán lehet azt mondani, hogy szó szerint életbe vágó ez a mostani. Emellett azt is érdemes kiemelni, hogy az Európai Unióban egyedülálló, hiszen sehol máshol nem kérdezik meg az embereket – emelte ki Soltész Miklós. Mint mondta ezért is tartják fontosnak, hogy olyan dolgokkal kapcsolatban, amik a mindennapokat és a jövőt nagymértékben befolyásolják, kapjanak visszajelzést a lakosságtól. Az államtitkár ismertette a brüsszeli szankciókkal és azok hatásaival kapcsolatos nemzeti konzultáció tartalmát. – Hét kérdésben beszélünk a szankciókról. Az olajról, a gázról, a szénről, a paksi erőműhöz szükséges nukleáris fűtőelemekről, a paksi beruházás folytatásáról, a turizmust érintő döntésekről, illetve az élelmiszerárakat más mértékben is befolyásoló szankciókról, amik például a műtrágya előállítását befolyásolják – sorolta Soltész Miklós. Az államtitkár elmondta, felmérésekből is látszik, hogy a magyar emberek többsége az elhibázott brüsszeli szankciókat nem tudja elfogadni többek között azért sem, mert ezek a döntések a háború kimenetelét nem befolyásolják, meggazdagítanak bizonyos területeket, és teljes mértékben tönkre teszik Európát. – Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a békére és a békességre törekszünk és erre hívjunk fel szerte Európában mindenkit. Reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak és egyre többen veszik észre ennek szükségességét a szankciókkal szemben. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a baloldalra továbbra sem számíthatunk. Egyértelmű, hogy Magyarország ellen szavaznak az Európai Parlamentben, egyértelmű, hogy magyar emberek ellen kampányolnak és megtesznek mindent, hogy ne kaphassuk meg az országnak járó pénzt – emelte ki Soltész Miklós.

Fotós: Baráth Eszter



Tessely Zoltán és Molnár Krisztián egyaránt kiemelte, hogy azok a települések, amelyek több éve előrelátóan gondolkodnak, nem ütköznek problémákba a jelenlegi energiaválság során sem. Mint mondták, erre jó példa Gárdony. Tóth István, ismertette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a település fenntartható működéséhez, mint a geotermikus fűtőrendszer, vagy éppen az intézmények elektronikai berendezésének energiatakarékos változatra való cseréje.

A sajtótájékoztató után, Tessely Zoltán köszöntőjét követően a szankciókkal kapcsolatban az érdeklődők egy fórum keretében Soltész Miklós prezentációján keresztül juthattak információkhoz.