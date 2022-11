Mikulások, motoron - Székesfehérvár

Idén a Viktória központ lakóinak gyűjtenek, akik december 3-án körbemotorozzák a megyeszékhelyet, s közben szaloncukrokkal is meglepik a gyermekeket. A motoros gyülekező 9:30-tól a Burger King parkolójában lesz. Hogy hogy segíthetnek a gyűjtésben és minden további részlet ide kattintva elolvasható.

Motoros Mikulás- felvonulás Szabadbattyánban

A művelődési ház lesz a gyülekező epicentruma, szombaton 14 órakor. Itt biztosan lesznek motorosok, akik Mikulások.

Mikulás, Fekete Sas Motoros Nemzetség módra

Az esztendő zárásaként december 4-én a Polgárdit, Mezőszentgyörgyöt és Lepsényt érintő, gyerekeknek kedveskedő Mikulás-felvonulásunkra invitálják a piros ruhás „szelíd motorosokat”.

Karácsonyi meglepetés a BMW-s közösségtől

Az FMB, azaz a Fejér Megyei Bömbisek a tavalyi nagy siker után idén is megrendezik a karácsonyi felvonulásukat és a BMW Mikulást, melyre minden német autó tulajdonost szeretettel várnak. Természetesen a családok is részt vehetnek az eseményen, a gyermekek meglepetést is kapnak. December 23-án, pénteken 13 órakor kezdődik a találkozó a MOL Aréna Sóstó VIP parkolójában, itt lesz az ajándékozás és a közös autódíszítés is. A felvonulás útvonala még egyeztetés tárgyát képezi, erről még később tájékoztatást ígér a szervező. A mikuláscsomagok mellé – ugyancsak a tavalyi évhez hasonlóan - ezen a napon a kórház gyermekosztályának szeretnének ajándékokat vinni. Ha bárkinek van otthon jó állapotú játéka, plüsse, amit felajánlana erre a nemes célra, jelezze a csoportnak, a szervezőnek.

Évzáró találkozó a vár alatt

A csókakői focipályán találta meg a megfelelő helyszínt az FM Autó Club az évzáró Mikulás-találkozójuk lebonyolítására. A december 3-i (ebéd után kezdődik, 12:30-kor) programon lesz kipufogóhangnyomás-párbaj, a gyermekek természetesen ajándékot kapnak és a közönség dönt majd a legszebb autókról is, melyek több kategóriában is megmérkőznek majd. Folyamatosan várják az adományokat majd a találkozó közben, mellyel a Fejér Megyei Szent György Kórház gyerekosztályát kívánják támogatni.

Trabantok, mikulás sapkában

Az esemény egyik szervezője a feol.hu érdeklődésére elmondta, a trabantosok (plusz wartburgosok) sem maradnak ki az ünnepkörből, ők is találkoznak december 6-án 15 órakor a MOL Aréna Sóstó parkolójában. Az autókat alkalomhoz illően fel is díszítik majd és azt tervezik, hogy az Alba Plaza melletti murvás parkolóban a Mikulásuk szaloncukrot is oszt 17 órakor. A trabisok sem pusztán a találkozás örömére fókuszáltak, adni is szeretnének. Az állami gondoskodásban élő gyermekek arcára szeretnének mosolyt csalni.



Ha szeretné bővíteni ezt a listát, írja meg nekünk ([email protected]) hol és mikor találkozhatunk még olyan Mikulással, aki nem szánnal, hanem négy vagy kétkeréken érkezik.