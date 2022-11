A legfajsúlyosabb döntéseket az energiaválság mérséklésére tett intézkedések hozták.

– Konstruktívan állva a dolgokhoz egyértelmű, hogy a városnak is meg kell hoznia olyan döntéseket, ami ezt a helyzetet kezeli. A lakosságra, a vállalkozásokra és az önkormányzatra is súlyos terheket ró az energiaválság. Az önkormányzatnak meg kell találnia azt az arányt, ami még „nem fáj” a város polgárainak, hiszen valahol mindegyik döntésünk érinti őket is. Ami nagyon fontos üzenet, hogy a lakosságra semmilyen új adóterhet nem ró a város. – kezdte Juhász László, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület elnöke.

– A vállalkozások számára valamilyen mértékű – sávos meghatározású – emelés bekövetkezett. Nézve a lakosság, a vállalkozások és a város érdekét is, például a közétkeztetést érintően minden átlagpolgár találkozik a súlyos inflációval, hogy milyen élelmiszerárak lettek. A gyerekeink étkeztetésében rendkívül fontos, hogy a minőség ne romoljon, de a vállalkozó egész egyszerűen nem tud kijönni a korábbi pénzből, tehát jóvá kellett hagynunk az emelést. – magyarázta Juhász.

A tömegközlekedést érintő döntés kapcsán kiemelte, a város jelenleg már plusz kétmilliárd forinttal támogatja a tömegközlekedést.

– Szerintem nem korszerű és nem jó a fehérvári tömegközlekedés, ennek ellenére most picit még rosszabbá tesszük, hiszen a fő időszakon kívüli és a hétvégi járatokat ideiglenesen csökkentjük, de ebben a helyzetben ezt is el lehet fogadni, hiszen az átlag fehérvári is láthatja, hogy például egy vasárnapi napon van olyan, hogy mindössze két-három ember utazik egy buszon. Ideiglenesen meg kellett hoznunk ezt a döntést. – tette hozzá.

Kurátori tagként Juhász László örömét fejezte ki, hogy a közgyűlésen meghozott döntés értelmében a „Videoton” Labdarúgó Közalapítvány továbbra is fennmarad, s egyúttal az újraszervezéséről is tárgyalások kezdődhetnek.