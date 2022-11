Ezt többen is "aláírták", és arról szól, hogy szerintük a Kossuth utca csupán egy fekete lyuk, "mostohagyerek" az adventi forgatagban, és ez szerintük évek óta így van. Szeretnék ők is fényekkel odacsábítani a családokat, járókelőket. Mint írták, a költségekbe is szívesen beszállnak. Jó lenne egy kis fény, írják.Az aláírók nyilatkozatai közül szemlézünk most. Kovács András órásmester így vélekedik: "A Kossuth utca a Városház térről befelé nézve csupán egy fekete lyuk. Tegnap felszereltek elénk ugyan egy fényfűzért, de az sem működik. Már többször jeleztük a problémát, de sajnos nem történt változás - és ez évek óta trend. A belváros sajnos a fények tekintetében a Városház tér peremén véget ér, a Kossuth utca felé már nem nyújtózkodik...Pedig szívesen téríteném az áramköltségeket. Az Órajátéknak idén is van karácsonyi programja, szerettük volna erre a részre csábítani a családokat."

Szívesen beszállunk akár a költségekbe is, de ez, ami idén van, az nem fair- teszi hozzá Magyari Tibor (a Szezám Ajándékbolt tulajdonosa). Barczi Péter (a Mauro tulajdonosa) szerint: "Sötétedés után a kislányom fél bejönni az utcába, mert szerinte sötét van, fel kell emelnem, kapaszkodik a nyakamba. A kukás autó több mint 2 hónapja kinyomta a kandelábert a Kossuth utca 4-6 között, azóta sincs pótolva. Az, hogy nincsenek megfelelő adventi fények kritikán aluli, nem értem, miért vagyunk mostohagyerekei a városnak. Ha azon múlik, hogy legyenek végre fények, mi is hajlandók volnánk fizetni - mert a fény segíti az Életet. "

Nem éppen ünnepi a hangulat a város ezen részén

Forrás: Kovács András

Veres Tibor (a Borbár tulajdonosa) szerint: "A Hősök tere mostoha terület - mindenféle tekintetben. A Fő utca és az Órajáték közötti rész esténként szinte halott terület. Tegnap felraktak elénk egy-két fényfűzért, de nem működik. A Bazilika alatt van egy nagy tiszafa, azt is lehetne dekorálni. Én is szívesen téríteném a ledfüzér áramköltségeit. Szerte a városban a kisebb terek sincsenek úgy elhanyagolva, mint a Hősök tere."

A többi aláíró ugyanezen a véleményen van, Madarász Viktor (a Korona Zrt kereskedelmi igazgatója Triumph Bolt) azt is felveti, hogy akár a bódésor is terjeszkedhetne ebbe az irányba. Nádasi Mónika a Fekvő Katona üzemeltetője szerint sem megfelelő a világítás, illetve bármilyen program van a városban - ezt a részt kihagyják belőle - vélekedik. Magyari Éva (Konyhastúdió, Éden Táskabolt) is hiányolja az adventi hangulatot, Kóger István (Optika) szeretné, ha "nem csak a belváros hátrányait élvezhetnénk, hanem az előnyeit is". "Jó lenne, ha egy kis fény, és melegség erre a területre is jutna" - osztotta meg véleményét Nagy Attila a Szafi Gluténmentes PékségShopból.

Forrás: Kovács András

Nem csak a vállalkozók, hanem a fenti nyilatkozat posztja alatt az emberek, járókelők is hangot adtak véleményüknek. Van, aki azt írta, idegenvezetőként sokszor azt érzi, mintha a város peremére hozná az idelátogató vendégeket. A kommentelők még tovább "merészkedtek" az ötletelésben, ennek is hangot adunk: Mujkón is legyen fényfüzér! - kérték, hogy ne csak kísértetként "lebegjen" a felünk fölött. A többi hozzászóló is dicsérte a kirakatokat, a Kossuth utca szépségét, mely - úgy érzik - méltatlanul elhanyagolt.

Természetesen az illetékeseket, a "petíció" címzettjét, az önkormányzatot is megkérdeztük, mit gondolnak a fentiekről, tervben van-e esetleg egy ilyen közös együttműkődés vagy ennek a jelenlegi helyzetnek a korrekciója? „Ha kapunk beadványt, akkor azt szívesen megvizsgáljuk” - áll a rövid és lényegre törő válaszban, melynek láthatóan nem célja az elzárkózás. Csupán azt hivatott kifejezni (ezt már a szerző fűzi hozzá), hogy hivatalos úton nem érkezett megkeresés ebben az ügyben az önkormányzathoz. A fejleményeket figyeljük, s beszámolunk róluk!