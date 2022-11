Tegnap megérkezett, ma pedig már el is kezdték a város karácsonyfájának díszítését. A városgondnokság szakemberei már helyére tették a csúcsdíszt, a hatalmas csillagot, ami, mint egy ékkő világít majd a fa tetején. Az adventi és a karácsonyi hangulat lépésről lépésre költözik be a belvárosba. A karácsonyfa díszítése mellett már készül a betlehemi installáció és a vásár bódéi is ünnepi köntöst kapnak. Az első adventi hétvégén pedig már teljes díszében láthatjuk majd a belvárost.

Kapcsolódó: