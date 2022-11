Tulajdonképpen érthető a díjszabás, hiszen a Budai várnegyed melletti utcák 600 forintos parkolási díjához képest nem is olyan sok az az 1360 forint. Ha valaki a királyok városával akar megismerkedni, akkor ennyit simán megér, hogy egy történelmi környezetben hagyhassa autóját. Amikor Franciaországban, a Mont Saint-Michel apátságnál parkoltam, ahová csak apálykor lehet bejutni „száraz lábbal”, akkor óránként 900 forintért tehettem ezt meg. De aki tudja, hogy az Ősz utca környéke a középkorban mocsaras-vizes terület volt, az simán leperkál ezért az élményért, ezért a tudatért másfélszer ennyit. Ezért az összegért a közeli banképület hatalmas, várat idéző vonulata is segít neki, hogy a középkori város architektúráját felidézhesse. Reykjavikban, Izland fővárosában két és fél euróért rakhatjuk le az autónkat, de ott hideg van és nincs is semmi látnivaló, innen nézve már végképp baráti ez az Ősz utcai díjszabás. Jó, valljuk be, London kicsit drágább, mert a Towernél emlékeim szerint 4 euró a parkolási díj, de hát ezt tudjuk be a brexitnek. Különben is, ki akar most a ködös Albionba menni, amikor itt van a napsütés? Ja nem, az most nincs.

Egyébként tulajdonképpen már megéri inkább nem venni parkolójegyet az Ősz utcában, hiszen akkor vagy megússzuk a büntetést, és akkor ingyen parkoltunk, vagy esetleg pótdíjat kapunk, de az már olcsóbb, mint maga a parkolás.

A viccet félretéve, pontosabban elemezve, feltehetően valaki meg akarta nevettetni a fehérváriakat, és valamelyik, zónás parkolást jelző tábláról lelopott egy 1-es számot, s azt elképesztő precízséggel felragasztotta az Ősz utcai táblára, a 360 forint felirat elé, megzavarva vagy éppen egy jó kacajra késztetve az arra járókat. Ez a terület tehát a sárga zónába tartozik és a Városgondnokság honlapjának tanúsága szerint itt óránként valójában csak 360 forintot kell fizetni.