- A város működőképességének fenntartása 2022 és 2023 telén áldozatok nélkül nem fog menni. Valamit fel kell adjunk a megszokott városi életünkből a szó szerinti túlélés érdekében a következő hónapokban. Ez pedig nagy áldozatokat kíván majd- fogalmazott Cser-Palkovics András keddi videóüzenetében. Hozzátete, az elmúlt 4 hónap során egy intézkedési tervet állítottak össze, ennek az egyik része arról szól, hogyan élje túl Székesfehérvár a most érkező telet. A második része pedig a hosszabb távú stratégia annak érdekében, hogy az energiaválság hatásait középtávon a lehető legteljesebb mértékben ki lehessen iktatni és csökkenteni lehessen a kiszolgáltatottságot.

Három szempontot vezérelte a városvezetést a döntések előkészítésénél: az egyik az, hogy ne menjen csődbe a város, a másik az, hogy a bölcsődék, óvodák, rendelők, bentlakásos szociális intézmények nyitvatartása megmaradjon, a közszolgáltatásokat tudják működtetni, a harmadik pedig az, hogy megvédjék az önkormányzati munkahelyeket és a bérek kifizetését garantálni tudják.

Csütörtökön rendkívüli ülésen tárgyal a város közgyűlése az energia-árrobbanás okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedésekről. Az előterjesztés már felkerült a város honlapjára. Ebből többek között az derül ki, hogy – amennyiben a csütörtöki közgyűlés a javaslatokat elfogadja – október 31-el bezár a székesfehérvári városi uszoda, a legtöbb közösségi ház is időlegesen felfüggeszti a működését, de ugyanez a helyzet a múzeum különböző épületeivel kapcsolatban is. Várhatóan a sóstói futballstadion működtetése is a minimáli, állagmegóvási szintre kerül, azaz nem fűtik, nem világítják a centerpálya füvét sem. A könyvtárak közül is több bezár.

- A helyzet megoldásához minden területnek hozzá kell járulnia, a saját áldozatait meg kel hoznia. Az nem fog menni, hogy miközben szinte szó szerint a lét a tét, legyen olyan sportszövetség, amelyik villanyvilágítás mellett akar januárban bajnoki mérkőzéseket játszatni a csapatokkal, gázzal fűtött pályákon. A döntések tehát a stadiont és ha kell, a sportcsarnokokat is érintik – tette hozzá a város polgármesetere.