Az elmúlt napokban valamennyi háztartásba megérkezett az ez évi népszámlálásról szól levél, amely a tájékoztatás mellett az internetes felületre való belépéshez szükséges kódot is tartalmazza. Csak úgy, mint a korábbi alkalmak során, idén is háztartásonként kell kitölteni a kérdőíveket, tehát egy lakáskérdőív mellett annyi személyi adatokra vonatkozó dokumentum kérdéseire kell válaszolni, ahányan az adott ingatlanban élnek. Ezt a lakosság digitális úton október 1. és október 16. között teheti meg, és azok között, akik ezt a megoldást választják, naponta 5 darab, egyenként 100 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki. Azokhoz, akiknek nem áll rendelkezésükre internetes hozzáférés, október 17-e és november 20-a között számlálóbiztosok érkeznek majd, akik segítenek a kitöltésben.

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás a lakosság egészének kötelező, hiszen a népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően meghatározzák a jövőnket, megbízható alapot nyújtanak az országunkat, a településeinket és a közvetlen lakókörnyezetünket érintő legfontosabb döntések előkészítéséhez.

Fontos azonban, hogy nemcsak a lakott ingatlanokra vonatkozóan, hanem az üresen álló lakásokkal kapcsolatban is ki kell tölteniük a dokumentumot a tulajdonosoknak. A kérdőívek magyar és angol nyelven is elérhetőek a www.nepszamlalas2022.hu weboldalon.

A legtöbb kérdésre kötelező válaszolni, azonban néhány ponttal kapcsolatban a kitöltők dönthetnek úgy, hogy nem kívánnak adatokat szolgáltatni. Utóbbi csoportba tartozik a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségekben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések.

Ugyanakkor a KSH felhívja a figyelmet, hogy ezen kérdéseket is kifejezetten fontos megválaszolni, hiszen hazánk legnagyobb adatgyűjtésének köszönhetően olyan információkhoz juthatnak az illetékesek, amelyeket más úton nem tudnának összegyűjteni. Tájékoztatásuk szerint a népszámlálás az egyetlen olyan forrás, amelynek segítségével lehetőség nyílik megismerni a hazai nemzetiségi és vallási viszonyokat, a különböző nemzetiségekhez és felekezetekhez tartozó számok társadalmi és területi jellemzőinek változásait. Bár az egészségproblémákkal és fogyatékosságokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása is önkéntes, az így kapott adatok kifejezetten fontosak a valamilyen betegségben szenvedők helyzetének javítását és az esélyegyenlőség biztosítását célzó programok szempontjából. Utóbbi információk az egészségügyi és szociális döntések előkészítése mellett az érdekképviseleti szervezetek számára is nélkülözhetetlenek.

A legutóbbi, 2011. évihez képest az idei népszámlálási kérdőívben néhány újdonsággal is találkozhatnak a kitöltők. Ezek közé tartoznak például a digitális jártasságra, az energiahatékonyságra és az internethasználatra vonatkozó kérdések is. Az idei dokumentumban meg kell adni a személyneveket is. A KSH tájékoztatása szerint erre azért van szükség, mert így ellenőrizhetővé válik, hogy mindenki beküldte-e a kérdőívet, valamint így biztosítható, hogy mindenki csak egyszer szerepel majd az eredmények között. A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy a népszámlálás során minél inkább tehermentesítse a lakosságot, és ezt a különböző hivatalos nyilvántartásokban meglévő adatok felhasználása teszi lehetővé.

A népszámlálással kapcsolatban részletes tájékoztatást olvashatnak a www.nepszamlalas2022.hu weboldalon, ahol a kérdőívek jelnyelvi változatához is található videós segédlet.