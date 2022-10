Olvasóink sokat segítettek, amikor 2020 novemberében megírtuk a nehéz körülmények között élő család, illetve az akkor 3 éves kislány helyzetét. Az édesanyától, Lakatos Tímeától arról érdeklődtünk, hogy van Izabella? – Sokkal jobban, szerencsére jól reagált a szervezete a kezelésekre. Akkor hetente háromszor kellett őt a fővárosi kórházba hordanunk, most két hetente járunk és csak az állapotának fenntartására szolgáló gyógyszereket kell szednie. A vérképe sajnos még mindig nem tökéletes, de a kedélye jó, szívesen játszik, viszont nagyon zárkózott és csak a közvetlen családtagokkal áll szóba – mesélte Tímea, aki hozzátette, ha szegényen is élnek, azért megvannak.

Szerencsére a kislányt annak idején nem kellett megműteni, ezért végül a műtét után szükséges steril szoba megépítésére sem volt szükség. Egy plusz szoba persze jól jönne a kétszobás házban, ahová a gáz sincs bevezetve és ahol összesen kilencen élnek. Ám egy ilyen bővítést nem engedhet meg magának a család, amelyben továbbra is csak egy kereső van: az édesapa Cecéről Fehérvárra jár minden nap dolgozni.

Lakatosék azonban most újabb kihívás előtt állnak. Mint kiderült, egy korábbi, durván 1,2 millió forintos adósságuk miatt december közepén el akarják árverezni a házukat. – Hogy mi lesz velünk, hová megyünk hét gyerekkel, nem tudom. Kértünk részletfizetési lehetőséget, de még így is akkora összeget mondtak, amit a párom 200 ezer forintot el sem érő fizetéséből, meg egy drága gyógyszereket szedő beteg kislány mellett biztosan nem tudunk kigazdálkodni – árulta el a beszélgetés végén Tímea, aki azóta is nagyon hálás mindenkinek, akik segítettek rajtuk 2020-ban.