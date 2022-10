A vadonatúj játszóeszközök előtt, gyerekek gyűrűjében köszönte meg Konrád Viktória, a Csabdi Iskoláért Alapítvány elnöke azt a támogatást, melyet a kormánytól és a helyi közösségektől kapott. A szervezet új vezetőségének első projektje volt ez – derült ki köszöntőjéből.

- Két célt tűztünk magunk elé: igyekszünk minden kisebb-nagyobb pályázati lehetőséget, forrást felkutatni az oktató-nevelő munka magasabb színtű ellátásához, az egészséges, esztétikus külső és belső környezet kialakításához, szépítéséhez, valamint segítjük a gyerekeket a sport, szabadidő és kultúra területén is – fogalmazott az elnök, s hozzátette: adománygyűjtésre és önkéntes munka fogadására alkalmas szervezetként ezután nem csak elfogadnak, de kérni is fognak. - Hallatjuk a hangunkat, mint a gyermekek szócsöve. Az intézmény vezetősége, az iskolaszék tagjai és segíteni akaró szülők személyében jó partnerekre találtunk, hatékony együttműködést folytatunk.

Mint fogalmazott, az iskolai játszótér az új elnökség első projektje volt. - Az alapítvány korábbi vezetői által, a Magyar Falu Program falusi civil alapjához a támogatási kérelem már be volt nyújtva, de várólistán szerepelt. Így némi finomhangolás és Tessely Zoltán képviselővel való egyeztetést követően kibocsátásra került a támogató okirat, mindösszesen 1 millió 892 ezer 230 forintban részesültünk. A projektkezdéskor még jócskán dúlt a vírusszezon, így kuratóriumi társainkkal arra jutottunk, hogy a korábbi elképzelés - a játszóvár - túlzottan összezsúfolná a gyerekeket, így célszerűbb lenne több különálló, különböző funkciójú és több korosztálynak szóló játszóeszköz beszerzése. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a legkedvezőbb árajánlatot egy térségi cégtől, a családi vállalkozásból példaértékűen növekvő bicskei Bocskó Kft-től kaptuk – tette hozzá Konrád Viktória. Így a Csabdi iskola udvarára egy négyüléses mérleghinta, hintaállvány, függőleges, többfunkciós mászóka és egy háromszögletű mászóka készülhetett. A környezet rendbetételéhez segítséget kért és kapott is az alapítvány a helyi közösségtől. Majd hozzátette: - A jövőre nézve számos ötletünk van még, amit szeretnénk megvalósítani. Reméljük, hogy ugyanilyen lelkes segítőket találunk – fogalmazott az elnök, aki megköszönte a támogatást a helyi közösség mellett Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek, valamint Huszárovits Antal polgármesternek is.