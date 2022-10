Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a Kyndryl Hungary Kft. ipari tanszéket indít az intézményben. – Nehezen tudok egy komoly vállalat és egy egyetem kapcsolatában komolyabb és mélyebb tartalmú együttműködést, mint amikor az tanszéki szintre emelkedik – emeltek ki köszöntőjében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető hangsúlyozta, Székesfehérvár pontosan tudja és érzi, hogy mit jelent számára az egyetem és annak fejlődése, fejlesztése, valamint, hogy a város életében mit jelent az ipar, a gazdaság és a szolgáltatások. – Azt gondolom, hogy ez az a szituáció, ami jó a cégnek és jó az egyetemnek is, de legjobb mégis a diákoknak. A diákok kapják meg azt az elméleti és gyakorlati tudást, ami különösen ezen a szakterületen elengedhetetlenül szükséges. Nagyon mély elmélet mellett nagyon komoly gyakorlati tudásra is szükség van, nem elfelejtve, hogy erre a tudományágra különösen igaz, hogy a ma tudása holnap már szinte elavult – fogalmazott Cser-Palkovics András. A polgármester kiemelte, különösen örül az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseknek, mert minden ilyen fejlődésben látják az esélyt arra, hogy a fehérvári diákokat itthon tudják tartani, esetleg tanulmányaik után hazacsábítani.

Az oktatási stratégiában korábban megfogalmaztuk, hogy iparággal vezérelt oktatást valósítsunk meg, ami ipari tanszékeken keresztül jöhet létre. Az ipari tanszékek elsődleges célja az lenne, hogy próbálja minél szorosabban összefűzni azokat a lehetőségeket, amiket egy cég biztosít – hangsúlyozta Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora. Mint mondta, az egyetemek nem tudják olyan gyorsan lekövetni az ipari trendeket, mint ahogy azt a cégek maguk teszik, az intézmény ennek szellemi tőkéjét próbálja megvalósítani, valamint a megfelelő szakmai és gyakorlati oktatásra nyújt lehetőséget. Kovács Levente úgy fogalmazott, az új tanszéken szerzett diploma már nem csak egy Óbudai Egyetemen szerzett, hanem egy ipari vállalat által akkreditált diploma lesz.

Forrás: Simon Erika / ÖKK

Zerényi Zoltán, a Kyndryl Hungary Kft. ügyvezető igazgatója felidézte az egyetemmel való, tíz évre visszanyúló együttműködésüket, amelynek köszönhetően ma is közel hatvan duális képzésen résztvevő hallgató dolgozik a cégnél. Mint mondta, ez a képzési forma a hallgatók számára rendkívül megterhelő lehet, ugyanakkor jól látható, hogy ezek a diákok az egyetem elvégeztével már azonnal piacképes tudással rendelkeznek. – Régi álmom vált valóra azzal, hogy ezt a tanszéket ma be tudjuk jelenteni és abban is biztos vagyok, hogy ezzel még szorosabbra fűzzük azt a partneri kapcsolatot, amit az elmúlt tíz évben ápoltunk és remélhetőleg egy még virágzóbb jövőbe is tekintünk ezzel – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. Zerényi Zoltán reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy szeptemberben már az új tanszék első hallgatóit is köszönthetik, valamint, hogy ez az együttműködés hasznos lesz a város, az egyetem és a cég számára egyaránt.

Az esemény során Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Zerényi Zoltán, a Kyndryl Hungary Kft. ügyvezető igazgatója aláírták az együttműködési megállapodást, valamint a tanszék leendő oktatói is átvehették megbízóleveleiket, köztük Márkus Zsolt tanszékvezető.