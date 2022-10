A Töltött Káposzta Fesztiváljára igyekezve a hét utolsó napján, amely a hagyományoknak megfelelően a Velencei-tó partján került megrendezésre, a kápolnásnyéki körforgalomba érkezve észleltük, hogy kikerült az őszi termések királya, a tök is. Ezzel is hirdetve: "Itt van az ősz, itt van újra". A magyar konyha nagy klasszisa a töltött káposzta után pedig valamennyien a tíz ujjukat is megnyalták a tóparton rendezett gourmet fesztiválon.