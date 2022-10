Volt, aki kiskocsival, más a kezében vitte méretes tökjét a Tök jó hét keretében megrendezésre kerülő megmérettetésre, amely az évek alatt nemzetközivé avanzsált. Kicsik és nagyok egyaránt tátott szájjal figyelték az őszi finomságokat. A Magyar Óriásnövény Növesztő Klub és a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ munkatársai sokszor embert próbáló munkát végeztek, mire az összes tököt lemérték, de a siker idén sem maradt el A sorrendet elnézve ezeket az óriási növényeket még talán a Holdról is látni lehetett! Videón a 2022. évi nyertes tök mérlegelése:

A vidám „bajnokságot” a Berndorf Team (Ausztria) 588,5 kilós termése nyerte. Az emberi erővel csaknem megmozdíthatatlan tököt egy autós daruval rakták mérlegre, akárcsak a többi hatalmasat. A dobogó többi fokára is méretesek kerültek. Vajda Ádám egy 465,5 kilós példánnyal lett második, míg a Tökös csajok csapata 388,5 kilósat hozott.

Meg kell említeni Vajda-Muzsi Melisszát, akinek a tökje nemcsak a legszebb lett a vidéken, de mint kiderült, eléggé méretesre is nőtt. 319 kilós példányával az ötödik helyet érdemelte ki ezen a jó hangulatú megmérettetésen, a díjátadó műsorvezetője és társszervezője az a Keszler László volt, akinek tökjeit nem csak a megyénkben, de még az Óperenciás tengeren is túl is ismerik.

Aki lemaradt, bánhatja, de azért van egy jó hírünk is: a Tök jó hét folytatódik! A kíváncsi érdeklődők egészen jövő hét vasárnapig nézhetik meg a természeti csodákat a Brunszvik-kastély gyönyörű, zölddel borított kertjében. Sajnos el nem vihetjük még a kisebbeket sem, de emlékfotók készülhetnek számolatlanul. Az október 8-i hétvégén pedig ismételten termelői vásárral, kézműves foglalkozásokkal és nem utolsósorban kulturális programokkal, így a hagyományteremtő céllal megrendezett Verklis Találkozóval várja Martonvásár az érdeklődőket.

Néhány fotó az installációkból:

A Brunszvik-kastély kertjében Kókai Tibor gigantikus tökjét is megtekinthetik az érdeklődők.

Fotós: Kecskés Zoltán

Töktorta a javából az Agroverzum bejárata előtt. Önök megkóstolnák?

Fotós: Kecskés Zoltán

A többi műalkotás legyen meglepetés! Egy biztos, a vidámság nem maradhat el, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.