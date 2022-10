Id. Magosi István, a Csákvári Lovasbarátok Egyesület elnöke azt is elárulta, az idei az „egyfolytában” 29. felvonulás, de szüreti felvonulás korábban, már az 1970-es években is volt a faluban (akkoriban még falu volt Csákvár). Az évek folyamán annyira kinőtte magát az újra indított rendezvény, ami már nem is felvonulás, inkább fesztivál és amire nem csak helyből, de a környező településekről – Zámolyról, Lovasberényből, Vérteskozmáról, Sukoróról, stb. – is érkeznek lovasok és fogatok. – Tavaly már annyi résztvevője volt az eseménynek, hogy úgy határoztunk, idén a Floriana téri megállónál bemutatjuk a nézőknek a lovakat, a lovasokat és a fogatokat – mondta Magosi István.

A felvonulás 13 órakor a „Szani” parkból indul és 16.30 óra körül érkezik a Csákvári Csárdához. A tervezett megállóhelyek: Kálvária étterem, Csehó, Káposztáskert játszótér, Városkút ivó, Vöröskapu utcai fűrésztelep, Floriana tér. A napot bál zárja a sportcsarnokban.