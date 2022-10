Jó helyzetben tudhatják magukat azok, akik olyan településen élnek, ahol válogatni is lehet a szolgáltatók között. Az egyik, Fejér megyében is elérhető cég úgy él a köztudatban, mint egy minden tekintetben színvonalas és megbízható szolgáltató. Mégis: az utóbbi időben több fórumon is azt olvastuk, hogy mióta magába olvasztotta a korábbi UPC Magyarországot a Vodafone csoport, mintha megváltozott volna a szolgáltatás minősége a korábbi tapasztalatokhoz képest. Van, aki arra panaszkodik, hogy nála a tévé műsorújságjában a "nincs információ" üzenet jelenik meg már egy jó ideje, míg mások a műsor közben állandó jelleggel felugró "nincs kapcsolat" figyelmeztetések miatt elégedetlenek.

A véleményezők megjegyezték, hogy nem ilyen szolgáltatásra vágynak; a tévézés élményét csökkentik ezek az apróságnak tűnő, de őket nagyon is bosszantó dolgok. Ezzel kapcsolatban megkerestük a szolgáltatót, ahol arról érdeklődtünk, miből adódnak ezek a problémák, történtek-e változások a tulajdonosváltás után. Egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre.