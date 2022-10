A két félnek nem sikerült megállapodni az idei bérkorrekciók végrehajtásáról. Emellett a 2021–2023-as évre megkötött bérmegállapodások felülvizsgálatával és a jövő évre szóló bérfejlesztési javaslatokkal kapcsolatban sem sikerült dűlőre jutniuk.

A szakszervezet elszánta magát a következő lépésre és október 25-re, keddre 14 és 16 óra között figyelmeztető sztrájkot hirdetett. A kétórás munkabeszüntetést egyedül a SZAKSZ szervezi, a többi érdekképviselet nem veszt részt a megmozdulásban. Így a meghirdetett munkabeszüntetés nem lesz teljes körű. A Volánbusz Zrt. a törvényi szempontokat figyelembe véve, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja az elégséges szolgáltatásokat az utazóközönség érdekében a sztrájk ideje alatt – tájékoztattak.

Az úgynevezett "sztrájk menetrendet" már közzé is tette a cég honlapján. A Volánbusz Zrt. oldalán azt is hozzáteszi, hogy a meghirdetett menetrendhez képest jóval több járat is közlekedhet, amennyiben az érintett járatok autóbusz-vezetői felveszik a munkát.

Fejér és Komárom-Esztergom megyében a meghirdetett demonstráció összesen 194 autóbusz járatot érint; az október 25-én sztrájk miatt nem közlekedő járatok országos listáját itt olvashatják. A Fejér megyét érintő járatokról itt tájékozódhatnak. Székesfehérvár helyi közlekedéséről pedig ezen a linken találják a felsorolást.

A megyében kimarad például a 14.18 órakor induló Agárd–Székesfehérvár, a 14.35-kor induló Nagylók–Sárbogárd, a 14.50-kor induló Enying–Dég, a 15 órakor induló Magyaralmás–Székesfehérvár és a 15.30-kor induló Székesfehérvár–Mór járat is.