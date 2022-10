Az első, ezzel kapcsolatos információ e-mail-megkeresés útján érkezett hozzánk. A neve elhallgatását kérő szülő azzal keresett fel bennünket, hogy megérdeklődje, mit lehet tudni a Kodály-iskola mennyezetének leomlásáról.

Telefont ragadtunk, kérdéseinkre pedig az aggódó szülő elmesélte, hogy nem az új szárnyban – ahol jelenleg is bővítés zajlik –, hanem a régiben történt az eset, gyermeke osztályától néhány teremnyire. Fiától úgy tudja, állítólag három diákot is kórházba szállítottak. Ezt követően az iskola belső levelére hivatkozva elmondta, hogy a mennyezet leszakadása a 8-as teremben történt, emiatt pedig onnan és a 9-es teremből is ki kellett költöztetni az osztályokat. A levél tartalmából pedig arra is fény derül, hogy már megkezdődtek a javítási munkálatok.

Az esettel kapcsolatban megkerestük az intézmény igazgatóját, aki nem kívánt nyilatkozni. Ezenkívül a Székesfehérvári Tankerületi Központtal, valamint a fehérvári kórházzal is felvettük a kapcsolatot, hogy a pontos történésekkel kapcsolatban és a diákok hogyléte felől érdeklődjünk. Amint válaszuk megérkezik, közöljük.