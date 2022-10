Hogy éreztétek magatokat ezen a különleges rendezvényen?

– A nemzetközi zumba-oktató, Claudiu Gutu igencsak kitett magáért, melynek végén test nem maradt szárazon. Majd ezt követően jómagam is színpadra léphettem más hazai oktatóval egyetemben, hogy még egy lapáttal rátéve közösen is megmozgassuk a megjelentek apraját-nagyját. Úgy vélem, a rendezvény elérte célját. A résztvevők megismerhették a Zumba Toning Programot és közelebb kerülhettek az ország különböző oktatói és közösségei egymáshoz. A rendezvény egyik szervezője, Sänger Nagy Viktória igencsak kitett magáért.

Álljunk csak meg egy picit. Mi az a Zumba Toning Program és ha jól tudom táncoltatok is?

– Igen, mindkettő volt. A kérdés első felére válaszolva a ZTP a Zumba egyik speciális változata. A kardio edzést ötvözi a súlyzós edzéssel, ugyanazon az elven működik, mint a hagyományos zumba óra, csak az erősítésre nagyobb hangsúlyt fektet. A tréningeken 0,75 kg-os súlyzókkal dolgozunk, egyszerű, dinamikus, könnyen követhető koreográfiák jellemzik.

Felejthetetlen nap. Mintegy százötvenen gyűltek össze a sportos napra.

Fotós: Zsíros István

Ami pedig a táncot illeti, milyen virtust hozott el a résztvevőkhöz?

– Belekóstolhattunk a Bachatába, ami a Dominikai Köztársaságból eredő, de mára már világszerte elterjedt a salsánál lágyabb hangzású, melankolikus hangulatú latin tánc. Népszerűségét annak köszönheti, hogy rengeteg különböző stílusban táncolható, természetes mozgás, egyszerű mozdulatok jellemzik, ezáltal könnyen elsajátítható. A rendezvény minden várakozásunkat felülmúlta, így biztosan jövőre is visszatérünk erre a nagyszerű show-ra. Hálás vagyok, hogy az én szuper csapatom most is velem tartott és együtt élhetünk át ezt a varázslatos élményt.