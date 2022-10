Ezen időszak alatt is igénybe vehető elektronikus ügyfélszolgálatuk, mely zavartalanul működik, ugyanis a legtöbb ügyet otthonról, online is intézhetik a felhasználók. November 2-án, szerdán már zavartalanul fogadják ügyfeleiket, melyhez időpontot az Elektronikus időpontfoglalás menüpont alatt a Fejérvíz honlapján keresztül, vagy telefonos ügyfélszolgálataikon is van lehetőség.