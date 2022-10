- Szeretnénk bővíteni a jogosultak körét és igazságosabbá tenni a számítás módját. Ezért újra átszámoltuk a szociális támogatásokat és az eddigi adatok alapján felemeltük a beiskolázási támogatásoknál a jövedelem határt. Az egy főre jutó jövedelem összegét - függetlenül a gyermekek létszámától -, egységesen 200 ezer forintra emeltük, így többen leszek jogosultak a támogatás ezen formájára. A támogatás mértéke ugyanakkor nem változott: óvodás korú gyermek esetén 30 ezer, iskoláskorú gyermeknél 40 ezer forint támogatást lehet igényelni. Bíztatok mindenkit, gondolja meg, beadja-e a kérelmet! Aki viszont már kérvényezte a támogatást, de el kellett utasítanunk, annak nem kell újra kérnie, azt automatikusan felülvizsgáljuk – mondta el Németh Norbert, polgármester.

Emelték a jövedelemhatárt a szociális tűzifa igénylés esetén is: az egyedül élő időseknél 200 ezer, a több fős háztartásokban 150 ezer forint lehet a maximális, egy főre jutó jövedelem. A megemelkedett rezsiárak miatt azonban szigorításokról is kénytelenek voltak dönteni a képviselők. Az önkormányzat által fenntartott közös hivatal működtetését, a művelődési ház és az orvosi rendelők fenntartását, a temetői világítást és a közvilágítást, valamint a közterület-karbantartás minimális szintű ellátását az önkormányzat továbbra is biztosítja. Ugyanakkor a régi óvoda épületében a tájszoba működtetéséből és a civil programokból, illetve a sportcsarnokban a vendég- és a szári sportcsapatok edzéseiből adódó költségeket – amelyek kifizetése egyébként sem kötelező önkormányzati feladat – a jövőben nem vállalják. Az önkormányzat kérte az érintett intézményekben működő egyesületeket és civil szervezeteket, járuljanak hozzá a költségekhez. Ezt azonban csak a tánccsoport, a nyugdíjas klub és két sportcsapat vállalta.

- Nem maradt más választásunk, mint, hogy a régi óvodában nem indítjuk el a fűtést és a fagy beálltával lezárjuk az épületet minimum tavaszig vagy végleg. A civileknek azzal tudunk támogatást nyújtani, hogy igyekszünk minél hamarabb átköltözni a megújult hivatalépületbe, így felszabadul a művelődési ház nagyterme, ahol újra lehet programokat szervezni. A sportcsarnokban sem kezdjük el a fűtést, de az időjárás függvényében még lehet használni idén. Tavasszal szeretnénk újraindítani egy hosszútávú, fenntartható bérleti rendszerrel – fogalmazta meg a polgármester, akitől jó hírt is hallottunk: a nyugdíjba vonult háziorvos helyett másfél év után sikerült újat találni. Ám arra, hogy a lakosok is találkozhassanak vele, még várni kell, mivel a működéséhez szükséges engedélyek és dokumentáció akár több hónapot is igénybe vehet.