Az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai ebből az elgondolásból hozták létre az első “Bújj bele” pontot. A Kossuth u. 6. szám

alatti buszmegálló mögött kihelyezett fogasok használatával.

Színes felirattal hirdetik: Bújj bele! A fogasokon pedig különböző méretű kabátok lógnak, szépen, egymás mellett.

– Saját ötletünk volt, de nem mi vagyunk az ötletgazdák. Mi csak tovább fejlesztettük a már alkalmazott ötletet azzal, hogy bármikor elérhetővé tettük ezeket a kabátokat – mondja az intézmény vezetője Bartalos Krisztina.

Nincs időkorlát, tehát az intézmény nyitva tartásához sem kell igazodni, így teljes az anonimitás. Aki szégyenlősebb, de rászoruló, az arra tudja venni az irányt és le akaszthat egy kabátot magának.

A lehetőség viszont adott azoknak is, akik adni szeretnének. Bármikor megtehetik, a vállfák lehetőséget nyújtanak bármelyikre.

– Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy mindig legyen kabát. Pótoljuk, ha úgy látjuk, már sokaknak szüksége volt rá és elfogytak a kabátok.

A buszmegálló külső oldalára akasztókat erősítettek, azon lógnak a fogasok. Az elhelyezés szándékos, mivel a megálló és járda környékén több minden található. Meglehetősen forgalmas hely.

Az ötlet megvalósítóinak az is fontos volt, hogy intimebb helyre kerüljenek a fogasok, lehetőleg a kíváncsi szemek elől valamelyest rejtve.

A fogasok már az előző évben is tették a dolgukat. Nem tudni, hány zsák kabát lelt így gazdára, nem tartják számon. Az adományokból kikerülő kabátok mellett bárki tehetett ki önállóan is, mint ahogy sokan így is tettek.

Ahogy Bartalos Krisztina mondja, az ötletet és megvalósulását is alapból sokan támogatták a településen. Egyre népszerűbbé vált, az pedig külön öröm, hogy aktivitást is kiváltott, mivel magánemberek által is több kabát került ki ezekre a vállfákra.

Mint helyszín jelenleg egyedül ez a Kossuth utcai buszmegálló működik. A központ munkatársai a járás területén is dolgoznak. Kilenc település tartozik hozzájuk, így nem kizárt, a jövőben más településeken is keresnek vagy létrehoznak hasonlóan jól működő, “Bújj bele” pontokat.

Fontos az ilyen helyek intim kialakítása. A cél semmiképpen sem az, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák azokat, akiket inkább segíteni szeretnének.

Sokan vannak akik szégyellik nehéz vagy szegényes körülményeiket, ezért nem is beszélnek róla, segítséget sem kérnek. Számukra lehetnek az ilyen kezdeményezések egyes helyzetekben megoldások.