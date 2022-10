A nem mindennapi történelem órára Pongrácz András érkezett az iskolába, aki 17 évesen élte meg az 1956-os forradalom eseményeit. Az eseménydús napok során testvéreivel együtt fontos szerepet vállaltak a szabadság kivívásának érdekében.

A keddi program lényegében az intézmény ’56-os ünnepségsorozatának harmadik állomása volt. A diákok már október 22-én is részt vehettek egy rendhagyó történelemórán, akkor Budapesten, az egykori Sztálin szobor helyén ismerhették meg részletesebben az eseményeket. Október 23-án az iskola vegyeskara a Rákóczi Szövetség által szervezett ünnepségen is énekelt. – Most pedig szintén egy rendhagyó történelemóra következik. Azt gondolom, hogy ez sokkal közelebb viszi a gyerekekhez az eseményeket, mintha a tanórán ülnének. Én nagyon fontosnak tartom ezeket a tanórán kívüli programokat, egyrészt a hely miatt, ahol ezek megvalósulnak, másrészt azok miatt, akiktől hallhatják ezeket a történeteket, eseményeket – emelte ki Ferschné Várnai Tímea intézményvezető.

Pongrácz András a forradalom után disszidált családjával, több mint harminc éve pedig már az Egyesült Államokban élnek. 1990-ben léphetett be újra Magyarországra, azóta pedig minden évben legalább egyszer hazalátogat. Idén országjáró turnéra indult, melynek során iskolákba látogat el, hogy elmesélje történetét és megismertesse az események részleteit azokkal a fiatalokkal, akik most annyi idősek, mint ő volt akkor, amikor a forradalom résztvevőjévé vált.