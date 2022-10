Péntek (október 28.)



Dinnyés, 17 óra: Értékek és értékőrzés – ismeretterjesztő szabadegyetem a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. Egy kihalóban lévő mesterség, a székkötő mesterség múltja, jelene és jövője – Négyesi Tímea csuhé-, gyékény- és szalmatárgykészítő, székkötő, MMA-ösztöndíjas vetítettképes előadása. (M-Art, NKA.)

Enying, 17 órától: Tök jó tökös este. Tökfaragás és kézműveskedés a művelődési házban. Varázslatos és ijesztő sütik, bájitalok. Zulejka és Petipa! 19 óra: Rémtúra a Cifrakertben. Gyülekezés az uszodánál. (Előzetes regisztráció szükséges.)

Gárdony, 13 óra: 100 Gárdonyi 1922–2022. A Gárdonyi Géza Általános Iskola témahetének lezárása, kiállítás és eredményhirdetés, díjkiosztás a Velencei-tavi Galériában. 14–17 óra: Gárdonyi mesélő fa a Gárdonyi Géza Emlékház előtti Gárdonyi Emlékfánál. 15 óra: Bűntárgyalás – gyermekszínházi előadás Papp Zsuzsanna rendezésében a Gárdonyi Rönkvárban.

Nagyvenyim, 18 óra: Halloween a művelődési házban. Essemm-közönségtalálkozó (Boros Tamás). Rezidens: Dj Bogó Gábor. (Tízéves kor alatt felnőtt kísérővel látogatható.)

Polgárdi, 17.30 órától: Tök jó party a Polgárdi Összhang Egyesülettel. 17.30 óra: Jelmezes, lampionos felvonulás – gyülekezés a városházánál. Fellép a Project Prometheus tűzzsonglőr csoport. 18 óra: Indul a mandula! Minden jelmezes apró ajándékot kap! Díjazzák a legötletesebb faragott töklámpást! Sült tök és meleg tea!

Szabadbattyán, 17 óra: Happy halloween. Rémisztő töknap a művelődési házban. Tökfaragás. Kézműves foglalkozás. 18 óra: Jelmezes, lampionos séta (Faluház – Boszorkánytanya, Kula – Szellemkastély). 19 óra. Led zsonglőr show a Kula-toronynál.

Székesfehérvár, 8 óra: A Seeds Alkotócsoport – Erdey Levente, Éles Balázs, Lantos Zsuzsanna, Mounier Noémi, Sastinszky Dániel, Vanek Virág és Zai Viktória – fotókiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. A tárlat november 4-éig látogatható a ház nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között.

Székesfehérvár, 9 óra: Minden, ami textil! Kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Megtekinthető november 20-áig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra, szombaton 9 és 15 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Az egyházmegye egy fiatal fotós szemével – Kovács Marcell fotókiállítása november 6-áig látható a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Székesfehérvár, 10 óra: A gondűző gyöngyöző – Buzásy Zsóka ékszerkiállítása november 11-éig látható az Aranybulla Könyvtár Alapítvány épületében (Köfém ltp. 1.).

Székesfehérvár, 10 óra: Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla festőművész munkái. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény. Megtekinthető december 4-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Nyári fények. Kiss Edith festménykiállítása november 22-éig tekinthető meg a Vörösmarty Színház Galériában.

Székesfehérvár: Szín-Játék. Kiállítás a Kondor Kör tagjainak és a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum grafikus diákjainak alkotásaiból a Petőfi rock előadásához kapcsolódóan a Pelikán Fészek Galériában. Megtekinthető december 20-áig.

Székesfehérvár, 15, 16.30 és 18 óra: Kölyök halloween a Hiemer-házban. Három vénséges boszorkány várja a gyerekeket elvarázsolt műhelyében, Bevezetés a lélekital-készítés, a varázsigemondás és a szörnyteremtés rejtelmeibe. Sok izgalom és játék. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 16 órától: Királyi halottak napja – csendes történelmi-kegyeleti szertartás a fehérvári királysíroknál (Nemzeti Sírkert és Emlékhely).

16 óra: Mécsesek és kellékek kihelyezése. 16.45 óra: A vendégek köszöntése és tájékoztatása az Alba Mária közéleti műhely termeiben (Koronázó tér 4. I. em.).

17 óra: Történelmi kegyeleti szertartás a hajdani koronázó templom Romkertjében, mécsesek és koszorúk elhelyezése. 17.45 óra: Koszorúzás a hazánkból elszármazott királynék táblájánál. 19 óra: Lázár Levente tiszteletes előadása a Malom utcai Táncházban, valamint szentmise a Szent István-kápolnában. (Alba Regia Civitas Rend, Fejér Szövetség és társszervezetei.)

Székesfehérvár, 17–19 óra: Csokit vagy csalunk! Börgöndi halloween Börgöndpusztán, a Tó soron. Cukorkagyűjtő ösvény ügyességi és kreatív feladatokkal. Halloween témájú arcfestés és tökfaragás.

Székesfehérvár, 18 óra: Rétegzett álmok és valóságok – Zai Viktória fotókiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. A tárlatot Taskovics Dorka fotóművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Közreműködik a gitáros-énekes Hegedűs Józsi. Megtekinthető december elsejéig.

Székesfehérvár, 18.30 óra: Filo-café – Az élet iskolája. Beszélgetés a Kairosz Kultúrműhelyben (Várkörút 21.).

Székesfehérvár, 18.30 óra: Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária: Székesfehérvár ipari helytörténetéből, szövetkezetek című könyvének bemutatója a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. A könyvet bemutatja: Demeter Zsófia történész.

Székesfehérvár, 19 óra: I. Székesfehérvári Székely Fesztivál. Lázár Levente unitárius lelkész előadása a Malom utcai Táncházban.

Székesfehérvár, 19 és 21 óra: Kísértet séta a Hiemer-házban. A ház erre az estére megmutatja rémisztő oldalát. Hátborzongató történetek, rém jó sztorik borzolják a kedélyeket, és talán még egy-egy elfeledett házlakóba is belebotlik a látogató. (Szombaton is.)



Szombat (október 29.)



Bicske, 15 óra: Tök jó program… Tökfaragás, tökfestés, családi délután a Petőfi Művelődési Központban.

Sárbogárd, 20 óra: Periféria-koncert a művelődési központban. Vendégek: Kötelező Zenekar, Accident.

Székesfehérvár, 8.55 órától: X. Paál István Fesztivál. Országos amatőr színjátszó találkozó a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében. 8.55 óra: Megnyitó. 9 óra: Kodócska 2.0: A mészből faragott leány. 9.30 óra: Felhőjárók Mozdulatszínház: Levegőt! 10.45 óra: Fehér Vár Waldorf Színjátszókör: Momo. 13.25 óra: Szabad Színház: Mesteremberek. 15.30 óra: Kulissza Alkotóműhely: Stílusgyakorlatok 2022. 17.05 óra: S. K. Junior: Hátsó traktus. 18.30 óra: PHWI-csoport: Momo. 20.30 óra: Prospero Színkör: Őszi szonáta. 22.10 óra: Játékest.

Székesfehérvár, 12.30 órától: I. Székesfehérvári Székely Fesztivál. Székely falatok ebédre a Táncház udvarán. 13–18.30 óra: Táncház – fellépőkkel, kulturális programokkal. Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola (néptánc). Trenka Máté (szólótánc). Illyés Szabó Anna (mesemondó). Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede (koncert). Csíkmadarasi Népi Együttes (népdal, néptánc). Székelyföldi legendárium (vetítés). 19 óra: Székely mulatság a Kákics zenekarral. Táncház a Táncházban.

Székesfehérvár, 15 óra: Sírkerti séta a Szentháromság temetőben (Hosszú temető). Találkozás a kápolnánál. Mi köze Vörösmarty Mihálynak a Hosszú temető egyik síremlékéhez? A Vígszínház egykor ünnepelt komikájának története. Fehérvár egyik legrégebbi temetőjének titkai.

Székesfehérvár, 15–19 óra: Tök ősz. Családi délután gyermekprogramokkal a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. Halloweeni próbatételek – 6 állomásos játék gyerekeknek. Arcfestés, csillámtetoválás. Álarckészítés és álarcdekorálás, textiltökvarrás. Szelfisarok jelmezekkel. Tökfaragás.

Úrhida, 17 órától: Halloween Úrhidán. A felvonulás a közösségi háztól indul. A cukorka- és édességgyűjtésre 10 fős gyermekcsoportok indulnak (a menetben szülők is részt vehetnek). Megállók: tájház, betonos focipálya, az Arany János és Templom utca sarkán található füves terület, szabadidőpark. A parkban máglyagyújtás, meleg tea és forralt bor. A borzasztó sütiversenyre a sütiket a szabadidőparkban várják (a legjobbakat díjazzák).

Zámoly, 12–18 óra: Halloween a Zámolyi Madárparkban. Tökfaragás. 13–14 és 15–16 óra között: Körbevezetések. 14–17 óra: Pónilovaglás.



Vasárnap (október 30.)



Székesfehérvár, 9.30 órától: X. Paál István Fesztivál. Országos amatőr színjátszó találkozó a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. 9.30 óra: Szabad Színház: Inkább élnék Árkádiában. 11.30 óra: Színpadka: Sehol se talállak. 13.20 óra: Csokifalók Társulat: Csokifalók. 15.10 óra: Teleki Diákszínpad: Tíz kicsi dühös ember. 16.35 óra: Kodócska 1.0: Antigoné. 17.55 óra: Prospero Színkör: A dög. 20.45 óra: Díjátadó.

Székesfehérvár, 16.30 óra: I. Székesfehérvári Székely Fesztivál. A székely autonómia napja – helyszín: a Maroshegyi székelykapu. 18 óra: A fesztivál zárása a Táncházban.



Hétfő (október 31.)



Székesfehérvár, 16–18 óra: Rémisztően jó halloween party a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Szellemek és denevérek: játékos, kreatív kézműves foglalkozások gyerekeknek. Zombik, boszorkányok, szellemes arcok: arcfestés.

Székesfehérvár, 17.30 óra: SzOEliíd halloween. Szolidan beöltözős, szelíd erősítő edzés. Helyszín: Megyeház utca 12.

Székesfehérvár, 18–22 óra: Halloween party a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Belépés jelmezben és/vagy arcfestéssel. Szörnyek, boszorkányok, hangulatok zenében – Dj Kiss Lénárd. Halloween kamu – slam poetry. Szellemes fényfestés a házban – MéhKas Dia Project.



Képaláírás:

Halloween, maskarában – az éjsötét árnyak szombaton este indulnak útnak Úrhidán

Fotó: V. Varga József (archív)