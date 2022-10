Október az afázia hónapja, 29-e pedig a stroke világnapja. Ebből az alkalomból hívta életre a két egyesület azt a fórumot, ahol a szakemberek mellett már gyógyult betegek is tartottak előadást. A rendezvényt az afáziás emberekből álló Hangadó Énekegyüttes bemutatója nyitotta meg, majd az előadásokat megelőzően Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, mint az esemény védnökei köszöntötték a jelenlévőket.

– Számomra volt megtiszteltetés a felkérés a védnökség vonatkozásában, azért is, mert olyan társadalmi jelenségek is szóba kerülnek ilyenkor, amik egy város közösségét is érintik. Nem tudom elégszer aláhúzni azt a gondolatot, hogy amikor megadjuk a lehetőséget, hogy érintettek találkozzanak egymással, és az összefogás erejét hangsúlyozzuk, az mindig fontos, de minden egészségügyi ellátási formában pedig különösen fontos – kezdte köszöntőjét a város polgármestere. Cser-Palkovics András személyes történetet is mesélt a betegséggel kapcsolatban, mint mondta, amikor közvetlen környezetében váltak érintetté személyek, akkor megtanulta, ezekben a helyzetekben mit kell tenni családként, barátként és munkáltatóként egyaránt.

Bucsi László is személyes történettel kezdte köszöntőjét. Felelevenítette egy kollégája esetét, aki stroke-ot kapott, de mint mondta, a gyors kezelésnek és a logopédusok munkájának köszönhetően az érintett orvos már rendel, és aki nem ismerte korábban, az nem veszi észre, min ment keresztül. – Magyarországon vagy egy stroke hálózat, és a világon ez az első olyan ország, ahol a stroke centrumokban képalkotó eljárásokhoz egy úgynevezett mesterséges intelligencia szoftver nyújt segítséget. Ez a szoftver arra képes, hogy amikor bemegy a páciens, elkészül a koponya CT, akkor megmondja, hogy mi a terápiás javaslat – emelte ki a kórház főigazgatója. Mint mondta, ez a rendszer rövidesen az egész országban működésbe lép, és jelentősen felgyorsítja a kezelés kezdetéig tartó folyamatot.

A délelőtt során a résztvevők Kerényi Levente osztályvezető neurológus főorvos, Gárdonyi Kocsis Ilona projektvezető mesterlogopédus, Nagy Katalin logopédus és Erdő Imre gyógyult afáziás beteg előadását hallhatták.