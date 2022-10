Miért is? A válasz nagyon egyszerű: szép nagy és gyönyörű töklámpást lehet belőle faragni. Így tettek a helyi óvoda növendékei is a napokban. A szép őszi napsütésben csak úgy tündököltek a szebbnél szebb alkotások az intézmény udvarán kialakított tökfaragó műhelyeken. A gyermekek és a szülők is aktívan kivették a részüket a remekműveken.

Forrás: Önkormányzat