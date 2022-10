Október 31. az angolszász országokban Halloween ünnepe, ami itthon is egyre népszerűbb. Egy újbarki hölgy ennek apropóján a közösségi hálón játékos kezdeményezést hirdetett: önkéntesek részvételével Rém-utat tervezett kialakítani Újbarkon a gyerekeknek, akik október 31-én a falut járva, 17 és 20 óra között be is csengethetnek a „rém-házakba”, melyeket a tulajdonosok a Halloween szellemében díszítenek fel. A bátrakat apró édességekkel is megkínálják.

Régi szokás ez, bár nyilván magyar hagyományai nincsenek. Amerikában a horrorfilmekkel, kísértetházakkal, kukoricalabirintusokkal, tökfaragással, édességekkel, jelmezbálokkal és trick-or-treat házalással tarkított Halloween az egyik legközkedveltebb – és nem mellesleg az egyik legköltségesebb – tradíció. Vélhetően inkább az ismerkedés és a közösségépítés jegyében vetette fel az ötletet az újbarki kezdeményező, ugyanis a kisfaluba az utóbbi években sokan költöztek be. Az ötletgazda egész héten várta a vállalkozó kedvűek jelentkezését. Hogy végül hányan szálltak be és mekkora érdeklődést kapott az ötlet, az hétfőn kiderül.