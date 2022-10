Az említett helyszínen eléggé durva módszerrel követték el a földterület átkutatását, több helyen munkagéppel ástak mélyebb gödröket. A talajból kibányászott égetett agyag kőleleteket – téglát és cserepet – összetörve az egyik nagy gödör körül felhalmozva hagyták. A kiásott gödrökön belüli további keresésre és onnan tárgyak kiemelésére utalhat, hogy ott kisebb-nagyobb lyukakat is vájtak. A feledékenység vagy sietség miatt munkaeszközük is a területen maradt, valamint eléggé feltűnő járműnyomok.

A Fejér megyében szinte példanélkülinek mondható esetről a következőt írja a fényképek készítője: „Közel tíz kutatóárkot találtunk betemetetlenül, és vagy ötöt betemetve (a nagyobbak mellett kisebbeket is – a szerkesztő). A legnagyobb árok sír lehetett, egy szatyornyi csontot találtunk a gödör aljában, és bélyegzővel ellátott cserepeket, mintha egy nagy C lett volna rajta. A sírrablók hibáztak, szerszámot, vödröt a helyszínen hagytak…”

Valószínűsíthető az esetről tudósító poszt szerzőjének a bejegyzése szerint, hogy az illegális feltárásról vagy sírrablásról már az illetékes székesfehérvári régészek és a rendőrség tudomással bír. Ezt erősíti meg a legnagyobb gödör figyelemfelhívó piros-fehér jelzőszalaggal való körbekerítése. A szokatlan, sietve kiásott, szabálytalan alakú gödrök sem régészek ásatási tevékenységének nyomai, ugyanis ők szabályos kutatóárkokat ásnak egy terület feltárásakor.

Az előzetesen, szakértőtől beszerzett vélemény alapján lehetséges, hogy építményt vagy sírhelyt tettek tönkre a területen pusztítást végzők, és leletekben nagy kárt okozók. A gödörben és a gödör szélén található égetett tégla- és cseréptöredékek között vélhetően a rómaiak által használt tegulák (emelt élű lapos cserepek) és imbrexek (zárótéglák) is feltűnnek. Ez lehet építmény vagy talán nagyobb valószínűséggel a késő római korban használatos téglasír.

Mindez még érdekesebb lehet, ha figyelembe vesszük egy multimédiás weboldalon, a szabadeuropa.hu-n október elején megjelent cikk konkrét utalásait. A tudósításban Fejér megyei régészeti lelőhelyek fosztogatásáról is több szó esik. Többek között arról a kincsvadászról, aki néhány éve egy Székesfehérvár-környéki kis faluban él jó körülmények között, csendesen. Ráadásul van miért hallgatnia. „A férfi néhány évvel ezelőtt költözött ide, úgy ismerte már a környéket, mint a tenyerét, hiszen bejárta az összes védett régészeti lelőhelyet errefelé. Amikor felhagyott régi életével, úgy döntött, a törvényen kívüli pénzből most már inkább úgy él, hogy ne kelljen attól félnie, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai mikor törik rá az ajtót és tartanak nála házkutatást” – írja a Negyven éve fosztogatják Magyarországot, 15 éven belül minden kincs eltűnhet című cikk szerzője. Arról is beszámol, hogy a szenvedélyével felhagyott férfi római érmékkel való kereskedésre specializálódott, s néhány év alatt csaknem ötszázezer érme ment keresztül a kezén. A cikk egy másik példája Tác/Gorsium környékét érinti: „Egy Dél-Magyarországon jól ismert fémkeresős és csapata még néhány évvel ezelőtt is eső után Tácra járt, mert ott nemcsak érméket, hanem fibulákat, nagyobb tárgyakat, szobrokat is könnyen találhattak. Ezeket százezrekért adták tovább.” Ráadásul ott összetűzésbe kerültek riválisukkal, aki fegyverét is használta, aminek végül ő itta meg a levét, mivel elkapták és összeverték a lövöldözőt.

