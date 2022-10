A továbbtanulás soha nem egyszerű kérdés egy diák életében. Komoly dilemmát okoz, vajon az általános iskola befejezését követően merre tovább: gimnázium, szakképző, esetleg technikum? A Székesfehérvári Szakképzési Centrum sajtónyilvános foglalkozás keretében öt iskola szakmáival ismerkedhettek meg a Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 7. osztályos diákjai.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum részéről Kulcsár Szilvia kancellár köszöntötte és fogadta a fiatalokat. Szavai szerint a program célja, hogy a diákok közelebbről is megismerkedhessenek az intézmények által kínált lehetőségekkel, így segítve a tanulók életének egyik legfontosabb döntését.

– A pálya-, és a szakmaválasztás komoly, meghatározó dolog a gyerekek életében. Sokszor komoly dilemma elé állítja az általános iskola végzős diákjait, hogy milyen szakmát, vagy milyen szakterületet válasszanak, amelyben el tudják képzelni jövőjüket. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy minden szempontból fontos és hasznos információt kapjanak az adott területekről. Emellett a Székesfehérvári Szakképzési Centrum legfontosabb feladata az, hogy a népszerű és kevésbé népszerű szakmákat is bemutassák a végzősöknek. Az utóbbira például azért is van nagy szükség, mert az intézményünk pontosan látja, hogyan alakul a munkaerőpiac és melyek a legnagyobb hiányszakmák – hangsúlyozta Kulcsár Szilvia. Hozzátette, hogy a rendezvény nem csak a diákoknak, hanem a szakképzési centrumnak is egy fontos mérföldkő volt, ugyanis a koronavírus-járvány alatt átadott Digitális Közösségi Alkotóműhely ezen a napon debütált.

Egy-egy szakma sajátosságait, szépségeit és nehézségeit interaktív módon ismerhették meg a diákok. Az eseményen öt iskola, az Árpád, Bugát, Deák, Széchenyi és Vörösmarty is képviseltette magát. Az intézmények szakemberei segítségével pedig a résztvevők egyebek mellett bepillanthattak a kereskedelem, az egészségügy és az asztalos mesterség világába, sőt a 3D-s látványtervezés munkafolyamataiba is. Az egyik legkedveltebb, a Bugát Pál Technikum szakmai sarka volt, ahol a különböző sebtípusokat és azok kezelését sajátíthatták el a lelkes iskolások.