A technológiai és ipari miniszter egy konferencián vett részt Dunaújvárosban, amely A jelen és jövő közlekedése okosan címmel az autózást, autógyártást állította a középpontba. Palkovics szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az EU 2035-re szeretné, ha az autógyártás zéró karbon-kibocsátású lenne. Ez nem teszi a villannyal hajtott autók gyártását kizárólagossá, mivel a jogszabály megengedi a karbonneutrális üzemanyagokkal, vagyis például a hidrogénnel vagy a szintetikus üzemanyaggal hajtott járművek gyártását is. Mindeközben pedig megoldandó feladatként szerepel a fenntarthatóság, a megújuló üzemanyagok területe, a technológiai- és versenyképességi kihívások, valamint a változó fogyasztói szokások is – egy vírushelyzettel és egy háborúval a hátunk mögött, "magunk mellett".

Palkovics László – az MTI összefoglalója szerint – az önvezető autókkal kapcsolatban megjegyezte, "kérdés, hogy rábízhatjuk-e magunkat ezekre" a rendszerekre. Majd hozzátette, Németországban a 3-as szintű önvezetés bevezetésére a jogszabályokat előkészítették, de még nem vezették be, miközben Magyarország is dolgozik a jogszabályi környezet megteremtésén, mert "nem szeretnénk ebben sem lemaradni a németektől". Hozzátette, mindhárom német prémium autógyártó jelen van az országban, és már nemcsak gyártanak, hanem komoly kutatás-fejlesztést is megvalósítanak. Ezt Magyarország, amely high-tech ország kíván lenni, és a gyártás területén a világ ötödik legmodernebb országa, mindenben támogatja.