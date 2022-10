Az oktatási intézmények tanévenként, vagy félévenként új matricával látják el a diákigazolványokat, biztosítva ezzel azok érvényességét. A köznevelési intézmények által korábban kiadott matricák október 31-én járnak le, ami egyben azt is jelenti, hogy tulajdonosaik addig jogosultak kedvezményes utazásra.

A MÁV-Volán-csoport tájékoztatása szerint a diákigazolványok érvényesítő matrica nélkül is érvényesek azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét, tehát azok a diákok, akik 2006. augusztus 31-je előtt születtek, a hónap végéig matrica nélküli diákigazolvánnyal is kedvezményesen utazhatnak.

Azok a tanulók, akik október 31. előtt nem rendelkeznek diákigazolvánnyal, de már megigényelték, az igazolvány kiadásáig kapott QR kódos, nyomtatott igazolással vehetik igénybe az utazási kedvezményeket. A MÁV-Volán-csoport azonban felhívja a figyelmet, hogy november 1-jétől csak az eredeti pecséttel és aláírással ellátott diákigazolvány helyettesítő igazolás fogadható el.

A korábbiakhoz hasonlóan a közoktatásban és a felsőoktatásban részt vevő nappali és esti tagozatos tanulók a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük és oktatási intézményük között bérletkedvezményt, bármilyen más útvonalon pedig menetjegykedvezményt vehetnek igénybe. A levelező tagozatos tanulók pedig érvényes diákigazolvánnyal a lakóhelyük és az oktatási intézményük között jogosultak kedvezményes menetjegy vásárlására.