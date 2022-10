Hagyományt nem kell ápolni, hiszen nem beteg és őrizni sem, mert nem szalad el – mondta ismerősöm egy néptáncfesztivál forgatagában. Akkor mit is kell tenni a régi értékeink megtartásában? Például feleleveníteni, megélni, átadni a jövő generációjának, ahogy azt a baracsiak teszik minden szüreti felvonulásuk alkalmával. Az idén a szokásosnál nagyobb kocsikaraván indult a templomosi faluvégről, hogy hangos énekléssel, megállókénti tánccal és szíves kínálással hívják az embereket az esti mulatós szüreti bálba - írja a duol.hu.

Sokéves hagyomány a településen a szüreti vigasság megrendezése felvonulással, bállal. A részletekről Novoth-Varga Viktória a Baracsi Nagycsaládosok Egyesületének vezetője adott információt.

- Közösségünkben nagyon fontos a népi hagyományok éltetése. A nagycsaládosok mindig is aktívan kivették részüket a közösségi programokból, hiszen nálunk sok a gyerek, akik valamilyen rendezvényen biztosan szereplők. A szüreti felvonulás igazán színes és vidám története a faluhagyományoknak, ahol kiváló hangulatban szülők, nagyszülők, gyerekek együtt tölthetik az időt. Sokan várják a menetet. Több helyen is kipakolnak. Süteménnyel, hűsítővel kínálják a táncosokat, a felvonulás résztvevőit. Este pedig bállal zárul a nap – hallottuk a felvonulás előtt.

A program gerincét általában a néptáncosok adják. Erről Bebesi Csabát a szüreti menet egyik vezetőjét kérdeztük.

- 1997-ben alakult nagycsaládos egyesület szervezte meg először a felvonulást, melyhez a mai napig családi kötelék is kapcsol. Nagyon sokan voltunk mi akkor fiatalok, kamaszok. A mi szüleink hívták életre ezt a szép hagyományt. Úgy gondoljuk tovább kell vinni, hiszen ez családi hagyomány is. Az évek során faluhagyománnyá nőtte ki magát a rendezvény. Rengetegen várják a felvonulókat. Kiállnak az utcára, integetnek. Tradicionális megállók tarkítják az útvonalat. Vannak újak is, de a zöme az első táncolóhelyek a kezdetektől. Lemérték a szüleink a távot, amit bejár a menet. Tizenöt kilométeren át kanyarog a felvonulás utcáról, utcára, ugyanazon útvonalon. Suplicz Mihály huszonhat évvel ezelőtt lett felkérve, hogy tanítsa be a táncot. Ebből alakult meg a Baracs Néptáncegyüttes. Kik akkor táncoltak, úgy döntöttek, megmaradnak együtt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Baracs Nagycsaládos Egyesület és a szüreti felvonulás újjáélesztése hozta létre először a táncegyüttest. Amikor látták, hogy ez működik és ez egy jó dolog, akkor lett művészetoktatással is foglalkozó iskolája a falunak. A felnőtt együttes azóta kettévált. Czuppon Péter vezetésével iskolai csoportok alakultak. Végül büszkén mondhatjuk, Baracson két felnőtt együttes és két gyerek csoport rophatja a táncot a közösségi rendezvények alkalmával – emlékezett a kezdetekre és a folytatásra Bebesi Csaba a vonulás fő szervezője.

A baracsiak késő délutánig járták a falu utcáit, tereit. Este bállal folytatódott a szüreti mulatság, ahol nyitótáncot adott a Kiscsipás, a Kiscsapás, a Baracs Néptáncegyüttes és a Nagyvenyimi Táncegyüttes. A talpalávalóról a Szamaras zenekar gondoskodott.