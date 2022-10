Találkozhattunk vele már több civil kezdeményezésen, csomagosztáskor vészhelyzet idején, vagy éppen a Táci toros – Táci rétes elnevezésű hagyomány­örző napon, amikor zsűriként kóstolhatta a finomabbnál finomabb étkeket. De még hosszasan sorolhatnánk a sort. Legutóbb pedig egy újabb érdekesnek tűnő kezdeményezést hívott életre szakmai vezetőként, amely a biztonságos kerékpáros közlekedést hivatott szolgálni.

– A Kétkeréken Sárbogárdon közösségépítő akcióban, az épülő biciklis út népszerűsítésének, valamint a biztonságos biciklis közlekedésre szerettük volna felhívni a lakosság figyelmét. Azt gondoltuk, hogy már így is sokan közlekednek kétkeréken, de mégis mindig van olyan lakos, akihez más módon lehet elérni a szokásos szemléletformáló napok mellett. A projekt keretében volt már óvodás és iskolás korúak számára baleset megelőzésre és közlekedés biztonságra irányuló program, de szerettünk volna a város egészéhez is elérni valamilyen formában. Hisszük, hogy sokszor az információk már megvannak, mi csak szeretnénk megismerni azt, hogy hol, hogyan gondolkodnak erről a településen élők – mesélte portálunknak, majd kitért arra is, hogy hogy a kétkeréken történő közlekedés legalább olyan körültekintést kíván, mintha mindezt az autóval történne.

Rózsás Ildikó egyike azoknak a lelkes lokálpatriótáknak Székesfehérváron és környékén, akiknek a közösségépítés a vérükben van.

Forrás: Interjúalny

– Megvan mindennek a maga biztonságos formája, kíváncsiak vagyunk arra, hogy erről hogyan és miként gondoskodnak, gondolkodnak a lakosok. Ezért mi arra kértük és kérjük az ott élőket egészen október 31., éjfélig, hogy mutassák be egy képpel, hogy mit jelent számukra mindez. Ezt a közösségi oldalra feltöltött képpel mutathatják meg számunkra, melyből a legtöbb like-ot kapó, megosztó egy biciklit, óvodás korú gyermek esetében pedig egy futó biciklivel jutalmazzuk - bízva abban, hogy egyre népszerűbb lesz a kétkerekű közlekedés – nyilatkozta lapunknak a szakmai megvalósító.