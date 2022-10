A találkozó elején – amin Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője mellett Nagy Zsolt közlekedési iroda vezetője és Bakró-Nagy Tamás György a városgondnokságtól is részt vett –a körzet önkormányzati képviselője összefoglalta a tapasztalatait és a lakó kéréseit is tolmácsolta a jelenlévő Nagy Zsolt felé. Ugyanakkor azt már az elején leszögezte, hogy az egyirányúsítást – amit a lakók eredetileg szerettek volna – nem tartja jó ötletnek, amely szerinte többet ártana, mint használna az egész Maroshegyen élők érdekeit szem előtt tartva. Így ő üdvözítőbbnek tartaná, ha kis lépésekben haladnának a probléma kezelésében.

Fotós: KZ

– Mindannyian érezzük, hogy utcáinkon erős autóforgalom zajlik, egyszerűen ez a városrész nem ezekre a közlekedési viszonyokra épült, ráadásul a Harmatosvölgy beruházás is ráterhel útjainkra. Ezt még tetézik egyesek, akik nincsenek tekintettel sem a szűk utca adottságainkra, sem a gyerekekre, sem az idősekre, sem a babakocsit toló anyukára, sem senkire és száguldoznak. Ezek a problémák azokban az utcákban tornyosulnak fel a legnagyobb mértékben, amelyek szűkek. Ilyen a Nagyváradi utca is, ahol az utca két oldalán parkoló autók miatt a közlekedés szinte kaotikus. Ráadásul olyan mértékben foglalják el a Nagyváradi két oldalát ami tarthatatlan állapotot eredményez és már a biztonságos közlekedés is megkérdőjeleződik. Emiatt pedig gyors, ugyanakkor átgondolt, kis lépésekre van szükség. Az egyirányúsítás én ebben az időpillanatban nem tudom felvállalni, viszont a parkolás megszüntetését (valamelyik oldalon), határozottan támogatom – mondta a képviselő.

Erre reagálva többen megjegyezték, hogy egyrészről ezt az utcát használják úgymond az egérútnak a vidéken és Maroshegy külrészein lakók – ezért szerették volna az egyirányúsítást a Brassói utca felől a Nagyváradi-Nagyszebeni sarokig –, másrészről, déli ebédelők, akik nyilván örülnek a lehetőségnek, olyan mértékben foglalják el az utca két oldalát ami tarthatatlan állapotot eredményez, ráadásul az sem túl szerencsés, hogy délben érkezik az áruszállító autó is, ami tovább terheli a helyzetet.

A megjelent vállalkozók, akik az utcában üzemeltetik – sokak szerint – a város legfinomabb süteményeit a helyzet orvoslásából ők is kiveszik a részüket és ott segítenek, ahol tudnak. Mint mondták, a szállítókkal már egyeztettek is a déli árubeszerzés megszüntetésével kapcsolatban.

Ritka pillanatok egyike: a lemenő Nap fényében úszik a nyugodt Nagyváradi utca.

Fotós: Kecskés Zoltán

A közlekedési iroda vezetője, Nagy Zsolt szintén nyitottan állt a kérdéshez és ismertette az egyirányúsítással kapcsolatos észrevételeit. Bár a beszélgetés ezen pontján, úgynevezett tesztidőszak is felmerült az egyirányúsítással kapcsolatban, de Brájer Éva ezt határozottan elutasította. Nagy Zsolt ennek okán is a lakók, valamint a körzet önkormányzati képviselőjének kéréseit meghallgatva azt tartaná első lépésben üdvözítőnek, ha megtiltanák a parkolást a járda felőli oldalon, ezzel is védve a gyalogosokat, illetve virágládákat helyeznének el az utca bizonyos részein csökkentve a parkoló autók számát. Ezen felül még a sebességkorlátozás (30-as tábla) betartatására irányuló különböző módszereket, eszközöket sem vetette el, ám erről konkrét, költséghatékony megállapodás nem született a találkozón. Summa summárum, egy előremutató találkozónak lehettünk szem- és fültanúi, melynek eredményeként akár rövid időn belül bevezetésre kerülhet a részleges parkolási tilalom a Nagyváradi utcában, majd az új helyzetet felülvizsgálva, a későbbiekben akár drasztikusabb lépések is következhetnek a lakók nyugalma érdekében.