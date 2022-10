Frissen Fejérből 58 perce

Nemcsak műsort, vásárlási utalványt is adnak Bicskén

Október elseje az idősek világnapja, melyet szinte minden megyei településen megtartottak, megtartanak. Nemcsak a múlt héten, de ezekben a napokban is lesznek idősek napi programok, ahol pedig tehetik, anyagilag is segítik az ünnepelteket. Bicskén vásárlási utalványt is adnak az operadélután mellé.

Borsányi Bea Borsányi Bea

A fotó a múlt hétvégén Székesfehérváron készült, de az időseket szinte minden településen köszöntötték, köszöntik a világnap alkalmából Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy arról Bálint Istvánné, Bicske polgármestere közösségi oldalán beszámolt, az önkormányzat idén is vásárlási utalvánnyal ajándékozza, ajándékozta meg az állandó bicskei lakcímmel rendelkező 70 év felettieket. Ebben az évben november 30-áig, 4000 forint értékben lehet vásárolni az utalványon megjelölt helyi üzletekben. Azt ígérik, ha eddig még nem történt meg, hamarosan minden érintett postaládájában ott lesz a boríték! Ezen felül pedig október 4-én, kedden 16 órakor műsorral is várják az időseket: a művelődési házban Sánta Zsolt operetténekes nótákat és operetteket ad elő.

