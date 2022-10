Az etyeki önkormányzat több mint ezer négyzetméteres, 6 csoportszobás létesítményt épít abból a részben EU-s pályázati támogatásból, amelynek köszönhetően 643 millió forintot nyert a település. Ehhez később további 400 millió forintos kormányzati támogatást kaptak.

Az etyeki bölcsőde-beruházás része annak a jelenleg folyamatban lévő bölcsődeépítési programnak, melynek keretében megyénkben is több helyen, így Sukorón, Pákozdon, és Kápolnásnyéken is létesül, létesült ilyen intézmény. Olyan stratégiainak nevezhető beruházások ezek, amelyekről Magyarország kormánya nem mondott le, így a minket körülvevő, nehéz gazdasági helyzet ellenére is megvalósulnak – emelte ki az alapkő letétele előtti beszédében Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő.

A gyermekek számának folyamatos növekedése pozitív döntés elé állítja a döntéshozót a bölcsődék építését illetően – mondta Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, aki arra is rámutatott, egyértelmű összefüggés áll fent az egyes településeken folyó fejlesztések és az ott élő emberek elégedettsége között, előbbi ugyanis erősen meghatározza, mennyire szeretnek az adott településen élni, illetve mennyire népszerű egy település a költözni tervezők körében.

Zólyomi Tamás, polgármester úgy fogalmazott, az épülő bölcsőde alapkövének letétele Etyek önkormányzatának ünnepnapja, amelyet hosszú út és rengeteg munka előzött meg. A bölcsőde és mellette több más fejlesztés, mely a régi és az újonnan beköltöző etyeki családok életminőségének javítását szolgálja, már korábban is megvalósulhattak volna, ha az előző önkormányzat szívén viselte volna az etyekiek sorsát. Zólyomi az ünnepségen felsorolta azokat a fejlesztéseket is, amelyek az utóbbi években, már az ő hivatalba lépése óta valósultak meg a nagyközségben. Ide tartozik az új kerékpársáv a település szívében, a kerékpáros pumpapálya, az óvodai udvar folyamatban lévő rendezése, a katolikus templom és az iskola épületének felújítása is. Hangsúlyozta, a munka nem áll meg, tervben van a továbbiakban az óvoda konyhájának modernizálása, az épület energetikai felújítása, valamint a jelenlegi állapotában életveszélyes református templom helyrehozatala is.

Az épülő etyeki bölcsőde tervezett átadási időpontja jövő év júniusának vége.