Milyen sokat tud jelenteni egy jó szó, egy kedves gesztus! Vagy egy mosoly, amiről azt is szokták mondani: az a görbe, ami mindent kiegyenesít. Ezért nem lehet elmenni a figyelmes gesztusok mellett. A legkisebb is bearanyozhatja a napunkat és képesek vagyunk belőle annyit töltekezni, hogy a legnehezebb, már-már nyögvenyelős pénteket is a legnagyob könnyedséggel táncoljuk át.

Valami nagyon hasonló történt ma a 16-os buszra felszálló gyermekekkel: Az iskolába, óvodába igyekvő, még álmosan a buszra evickélő gyerekeket lepte meg egy álruhás hős, akinek szuperereje a kedvességében rejlett. Valójában nem is volt álruhás, hiszen a 16-os busz reggeli járatának sofőrjéről van szó, aki több tucat kisgyermek napját aranyozta be egyetlen szelet csokoládéval. A buszsofőr “bácsi” a felszállóknak jó hangosan visszaköszönt és minden kisgyereknek a kezébe nyomott egy szelet csokoládét, majd nagyon szép napot kívánt.

A gesztustól nem csak a gyerekek, de a szülők szája is tátva maradt. Az egyikük még a közösségi oldalon is közzétette a szokatlan esetet, mondván: “Annyira jó érzéssel töltött el, úgy gondolom Székesfehérvár ettől is szép.” A kedves buszsofőr a következő buszmegállóban felszálló gyerekeknek is ugyanígy adott csokoládét. A 16-os járat ma reggel, a rajta utazó gyerekeknek maga volt a csokiturizmus. Az anyuka azt is hozzá tette: "…üzenjük neki, hogy mindennap legyen szép napja, nekünk is az lett."