Minden biztosított a télre az alapi óvodában

Napjainkban egyre többet hallunk a téli időszak nehézségeiről. Az elszabadult energiaárak miatt egyre több intézményben, köztük az óvodákban is meg kell majd húzni a nadrágszíjat. Egyebek mellett ez is szóba került a Zuppon Andreával, az alapi óvoda vezetőjével készült beszélgetésünk során, aki igyekezett megnyugtatni minden szülőt Alapon: „Ígéretet kaptunk a polgármester úrtól, hogy akár 22 fok is lehet az intézményünkben!”

Akár 22 fok is lehet az alapi óvodában a télen, mivel a gyerekek a legtöbbet a földön játszanak. Fotós: Nagy Norbert

Zuppon Andrea 1987 óta az Alapi Óvoda-Mini Bölcsőde berkein belül dolgozik és egyengeti a lurkók és az intézmény fejlődését. Mint mondta, sok mindent átélt már az elmúlt néhány évtized alatt, és bízik benne, hogy a helyi önkormányzat támogatásával – akik mindig is mögöttük álltak –, ezt az időszakot is átvészelik majd. Az óvodavezető vallja, hogy a sok feladat, kihívás és elvárás mellett a rengeteg élmény, amit egy közösségben kaphatunk, illetve az a szeretet, amit a gyerekek adnak, erőt ad az útra. Az átadott új csoportszoba pedig egy régóta dédelgetett álmot valósított meg a település és az intézmény életében. Mit jelent ez az új szárny az óvodának? – Ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hiszen már évek óta helyhiánnyal küszködtünk. Túl magasak voltak a csoportlétszámok, tele SNI-s gyerekkel, akik speciálisabb és nagyobb odafigyelést követelnek meg a pedagógusoktól. Azt ugye nem kell ecsetelnem, hogy ha egy 32-33 fős csoportban még SNI-s gyerkőc is van, akkor igen is oda kell tennie magát a munkavállalóknak. Arról nem is beszélve, hogy mi sem dúskálunk a pedagógusokban, ezért igyekszünk a berkeinken belül lévő fiatal pályakezdőinket támogatni fejlődésünkben, továbbképzésükben, hogy amikor majd mi idősebbek már nem leszünk, akkor ők itt legyenek és továbbvigyék az alapi óvoda és bölcsőde jó hírét. Emellett pedig vállukra vegyék az egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb szakma terhét, az utánpótlás nevelését. De visszatérve… A három csoportszobának hála a létszám háromfelé osztódik, melynek köszönhetően már több gyermeket is fel tudunk venni. Eddig csak az óvodaköteleseket tudtuk, viszont most lehetőség van arra, hogy aki betölti a két és fél éves kort, és a szülő szeretné beíratni csemetéjét, megteheti. Az átadás pillanata: Zuppon Andrea, Szalai János Milán és Varga Gábor átvágja a nemzeti színű szalagot.

Fotós: Nagy Norbert Hogy látja a telet? – Beszéltünk a polgármester úrral, aki megnyugtatott, hogy az önkormányzat teljes mellszélességgel mögöttünk áll, mi pedig vállaltuk, hogy amin lehet, spórolunk. Nyilván, ami a napi élethez kell, abból nem tudunk leadni, de amit feleslegesnek gondolunk, azt próbáljuk visszafogni. Gondolok itt az olyan előfizetéseinkre, amely a szakirodalmakra vonatkozik. Ameddig javul a helyzet, megleszünk nélkülük. A konyhánk jól működik, bár az igazat megvallva az sosem lesz nyereséges ilyen energiaárak mellett, ennek ellenére aranyat ér, hiszen helyben, az óvodai, iskolai és szociális étkeztetés mellett a vendégfogyasztókat is ki tudjuk szolgálni. Ugyan történt egy emelés 650-ről 1100 forintra, de még így is a környéken a legolcsóbbak közé tartozunk. Mi a helyzet a hőmérséklettel, hány fok lesz? – A fűtéssel úgy vagyunk, hogy a kisgyerekek nyilvánvalóan a legtöbbet a földön játszanak, így itt nem beszélhetünk 18-20 fokról. Azt az ígéretet kaptam polgármestertől, hogy akár 22 fok is lehet az intézményünkben! Mindenesetre szóltunk a szülőknek is, hogy figyeljenek oda a réteges öltözködésre, legyen a gyerekeknek olyan váltóruhájuk, hogy ha esetleg hűvösebb van, rájuk tudjuk adni. Meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a nyitvatartást. Energetikai szempontból, ahogy az átadón is hallottuk, jó állapotban van az épület. – Szigetelve vagyunk! Az új csoportszoba kifejezetten, gyakorlatilag minden lehetséges oldalról. Arra számítunk, hogy itt lesz a legmelegebb. Fontos, hogy az említett 22 fok körül legyen az épületben, hiszen több olyan család is van Alapon, ahol sok esetben otthon sem biztosított ez a hőmérséklet, az anyagi helyzetük nem engedi meg. Ezért szeretnénk, hogy nyitvatartási időben (fél 8-tól 16 óráig) mi biztosítani tudjuk a megfelelő körülményeket a gyerekeknek. Még nem indítottuk el a fűtést, de ahogy említettem, ezen nem fogunk spórolni! Hamarosan pedig a következő felújítási lépcső veszi kezdetét, ha jól tudom. – Valóban, hamarosan következik a tetőcsere. Reményeink szerint pár héten belül megkezdődhet a kivitelezés, amint az időjárás is engedi. Az új csoportszoba szárnyához hasonlóan az egész épület lemeztetőt fog kapni, ezzel véget vetve az esetleges beázásoknak. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nemcsak a gyerekektől, szüleiktől, de az egész községtől érezzük azt a támogatást, ami átlendít minket ezen a nehéz időszakon. A gyerekek mosolya, kacaja és vidámsága pedig mindenért kárpótol minket.

