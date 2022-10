Mór - Felhangzottak a hősök utolsó szavai

Fotós: Hrubos Zsolt

Mór város önkormányzata is megemlékezett a szabadságharc névtelen hőseiről és az őket vezető, vértanúhalált halt aradi 13-ról. A Szabadság téren tartott megemlékezésen Törő Gábor mondott ünnepi köszöntőt. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: -Egy kort idézünk fel a mai napon, az abszolutizmus korát, mikor egy nemzeti felszabadítási mozgalom, a magyar szabadságharc katonai vezetőit az osztrák elnyomók, bosszútól vezérelve, elrettentésül állítva a magyarok és a térség többi népe elé, kivégezték. A halálos ítélet értelmi szerzői akkor nem gondoltak arra, hogy az embert el lehet pusztítani, ki lehet végezni, meg lehet alázni, egy népet ideig-óráig el lehet nyomni, de mégis van valami, amin sem a kötél fojtása, sem a golyó ütötte halálos seb, sem másmilyen gyilkos fortély nem talál fogást. Ez a szabadság égő szeretete, ami a népben él, és szüntelenül munkál.

A politikus párhuzamot vont az akkori és a mai kor embere között. Törő azt mondta: -Ha feltesszük a kérdést, hogy magunk számára, hogy mit tudtak ezek a kiváló férfiak, ami halhatatlanná tette őket, miért él bennünk ma is a megbecsülés és a tisztelet irányukba, akkor az ezernyi válaszból nem fognak hiányozni az olyan szavak, mint az áldozatkészség, a szabadságszeretet, a bátorság és a bajtársiasság. Ám az emlékezés csak részben szólhat a múltról, ugyanis rólunk is szól, hiszen ugyanúgy hiszünk mi is azokban az eszmékben és értékekben, amelyeket a 13 aradi vértanú képviselt és amiért halálos büntetést szabtak ki rájuk.

A Szabadság téri megemlékezésen a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános iskola diákjai adták az ünnepi műsort. Nemcsak felelevenítették az 1849-es szomorú eseményeket, hanem megidézték az aradi 13 szellemét, méghozzá utolsó szavaikkal.