Picit itt azért álljunk meg itt: Miből teremtették elő a fedezetet a felújításra?

– Nyár elején határoztuk el magunkat a lakótársakkal. Törekedtünk rá, hogy költséghatékonyak legyünk, ám nem igazán tudtuk felmérni, mibe kerül a teljes átalakítás, így abban állapodtunk meg, hogy addig nyújtózkodunk amíg a takarónk ér! Tehát lépésenként haladunk a munkálatokkal. Kitaláltuk, hogy miután az aszfalt feltörése és elszállítása, majd az udvar térkövezése jelentené a legnagyobb költséget, ezenkívül az aszfalt alatt is építési hulladék és csövek találhatóak, inkább meghagyjuk az aszfaltot és magaságyásokat telepítünk rá. Kis keresgélés után a webáruházakban megtaláltuk a szimpatikus, megfelelő méretű és érdekes formájúakat. Ezeket addig helyezgettük az udvaron, míg a megfelelő elrendezést megtaláltuk, majd megtöltöttük őket földdel és elültettük a közben megvásárolt virágokat. A legtöbbet olyan felületre tudtuk telepíteni, ahol a csőtörés után feltört aszfaltot nem betonozták vissza, ahol viszont még volt, feltörettük egyik ismerősömmel, így a felesleges víz a talajba tud szivárogni mindenhol. Az udvar közepén található esőelvezető csatorna köré betonelemekből készítettünk virágtartót, hogy az udvar központi eleme legyen. A fal mellett is volt eltakarni való, oda szintén betonelemekből készült virágtartó került. A rendbe hozott válaszfalra futtatórácsokat szereltünk. A fal előtt álló szép kék kaspók a fehér kavicsokkal, szintén fontos elemei az látványnak. Ezekből rózsák futnak fel az apácarácsra. A pad már húsz éve áll az udvaron, most ez is megfelelő hangsúlyt kapott. És ott volt még a szintén a 30-as években készült a falba épített poroló, amit ma már kevesen használnak, így gondoltam ezen elfér két függőfotel egy hangulatos beszélgetéshez. Emellett vettünk egy kerti asztalt székkel, és egy grillsütőt is, hogy lehetőség legyen lent beszélgetni, de akár sütögetni, eszegetni is. A pincében egy összecsukható sörasztal padokkal várja, hogy szükség esetén elővegyék. Ezt követte festés, hogy a több részből összetoldott aszfaltot festéssel egységessé tegyük. Még koránt sincs minden készen, de már használható az udvar. Összesítve az költségeket meglepően kis összeget kaptunk, és jut bőven a többi karbantartásra, akár további fejlesztésekre is.

Milyen a visszhangja a munkájuknak, hogyan fogadták az itt élők?

– Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy már régóta tervezgettem hogyan lehetne kicsit feldobni az udvart, de most volt erre ennyi időm, hiszen a gyerekeim felnőttek, nem igényeltek annyi gondoskodást. Szerencsésen egymásra találtunk Zahoretz Mártival, akivel tőszomszédok vagyunk. Mindketten örültünk egy ilyen alkotó kihívásnak, így összeadtuk a kreativitásunkat, és belevetettük magunkat a közösségi tér kialakításába. Minden lakó érdeklődéssel figyelte, már ez feloldotta a hangulatot a házban (mosolyog). Az eredmény nagy sikert aratott a lakótársak között. A növények kiválasztását, ültetését és gondozását közösen végezzük jövőben. A lendület pedig remélem itt nem vér véget, hiszen a többi közös tulajdonú helység átalakításában is további lehetőségek rejlenek! Arra jöttem rá, hogy ebben az egyre zordabb világban egyre nagyobb szüksége van az embereknek, hogy megsimogassák a lelküket. Ez az udvar ilyen lett. Egy kis mesebeli zúg, ahová el lehet bújni.