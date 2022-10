Gárdonyban nagy szükség volt már egy új parkoló kialakítására a központi területen. A Bóné Kálmán utca és a Balatoni út közötti területen éppen ezért egy 47+1 férőhelyes parkoló létesült. A be- és kihajtás kétirányú a parkolóban, amely megkönnyíti mindkét irányból a ki- és bejutást is. A fejlesztés mintegy 70 és fél millió forintba került, melyből a parkoló kialakítása 68 és fél millió, a járda megújulása közel 2 millió forintba kerül. Tóth István, Gárdony polgármester a fejlesztés kapcsán kifejtette: - A Bóné Kálmán utca és a Cziczó köz felújítása megtörtént: parkolót alakítottunk ki. Annál is inkább szükség volt rá, mert a szemben lévő Katlan mellett megépült két újabb elegáns ház, amely miatt szinten szükség van új parkolókra. A munkálatok befejeződtek, a használatba vételi engedély is megérkezett.