Bizony, a visszaszámlálás megkezdődött és nyakunkon a karácsony, ami sokaknak jelenti az év legszebb időszakát. Persze rengeteg logisztikával is jár, hiszen be kell szerezni az ajándékokat, ki kell találni az ünnepi menüt, és talán a legnehezebb, hogy meg kell szervezni mikor és hol találkozzunk a rokonokkal. Advent első hétvégéjéig már csak négy szombat-vasárnap áll előttünk, és amilyen gyorsan repül az idő, hamar azon kapjuk magunkat, hogy az adventi fényekben, barátinkkal kortyolgatjuk a lélekmelegítő forró italokat. Persze az adventi fényekhez is kell logisztika, és nem kevés munka, ezért a Városgondokság szakemberei október 27-én megkezdték a munkálatokat, hogy november utolsó hétvégéjére, minden a helyén legyen, és elkezdődhessen az év legbékésebb időszaka Fehérvár belvárosában is.

Nem kevés munka, amit el kell végezni, így nem csoda, hogy időben megkezdik a díszek felhelyezését

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu