A móri Radnóti Általános Iskola kincsesbányai tagiskolájának 8 évfolyamán jelenleg 150 diák tanul: a helyiek mellett elsősorban a közeli Isztimérről, de mellette más településekről is járnak ide gyerekek. A tornaterem tehát teljes kihasználtság mellett működik. Négy évvel ezelőtt a település önkormányzata, a szülök és helyi vállalkozók összefogásával sikerült kicserélni az ablakokat és a belső burkolatokat. Akkor azonban a padló alatt is futó vízhálózathoz nem nyúltak hozzá és az öltözők állapotának javítására sem volt pénz.

A mostani felújítás két évvel ezelőtt indult, amikor mintegy 50 millió forint támogatást nyert az intézmény a Magyar Falu programban. A komoly műszaki tartalommal megírt pályázat magában foglalta a tornatermi folyosó és az öltözők teljes felújítását, a vizesblokkok cseréjét, valamint a villany-, és a szennyvízhálózat felújítását is. Mindezek mellett még arra is maradt keret, hogy számos új eszközt, így többek között padokat, magasugrólécet, tornaszőnyegeket és labdákat is beszerezzenek. A tanulók és a diákok nagy örömére tehát az egész épületrész újjászületett.

Az ünnepélyes átadón, amely egyben a csütörtökön és pénteken tartott Kazincy-napok nyitómomentuma is volt, megjelent Törő Gábor, országgyűlési képviselő is. Az ünnepség az emeleti Kazinczy szobor koszorúzásával zárult, majd ezt követően tanulmányi, és sportversenyekkel folytatódott a nap. Pénteken karriernapot tartanak, ahol többek között lesz 3D-s nyomtatás, katasztrófavédelmi bemutató, különféle kézműves foglalkozások és önismereti tréning is.