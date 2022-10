Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, a Harman Becker Kft. és Székesfehérvár önkormányzata „Junior Engineers Camp – Harman Hackathon” megnevezéssel ötlet- és prototípusfejlesztő versenyt hirdetett középiskolásoknak, melynek döntője péntek délután vette kezdetét Székesfehérváron.

A MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében tartott nyitóünnepségen több kulisszatitkokra is fény derült: a középiskolás csapatok (10!) bemutatása mellett – köztük öt fehérvári iskola gárdájával – a 24 órás „tech” versenyen résztvevői végre megtudhatták, hogy min kell dolgozniuk a következő egy napban. A feladatot Németh Tibor, a Harman oktatási menedzsere jelentette be.

Fotós: Fehér Gábor

– Sokat gondolkoztunk azon, hogy miként is nevezzük el a „gyereket". A vetélkedő feladata, egy olyan érző-intelligens hangrendszer megtervezése, amelynél fontos, hogy az minél jobban rezonáljon a használójával és annak környezetével. Emellett fontos szempont az is, hogy az eszköz által előállított zenét, vagy hangot, minél több emberrel osztható legyen itt a teremben, vagy épp a világhálón – fogalmazott az oktatási menedzser.

A rendezvény házigazdájaként Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében erősnek és nagyon szorosnak nevezte a Harman és a város kapcsolatát, amely az élet nagyon sok területén együttműködik Székesfehérvárral. Mint mondta, nem csak a legnagyobb adófizetője a városnak, hanem az egyik legkomolyabb foglalkoztatója is, amely vállalat már hosszúi ideje duális partnere az Óbudai Egyetemnek és kihelyezett tanszéket is működtet, ami országosan is egyedülálló.

A polgármester szavaihoz kapcsolódva Molnár András, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese elmondta, hogy ma Magyarországon nincs még egy olyan város, ami ilyen együttműködést épített volna ki az ipari partnereivel és az ott működő felsőoktatási intézménnyel, ezért azt javasolta a megjelent középiskolás korú résztvevőknek, hogy ha szeretnének ebbe az irányba tovább tanulni, akkor azt mindenképpen a királyok városában tegyék. Emellett megjegyezte, hogy ez a verseny nem a győzelemről, vagy éppen a díjjakról szól, hanem arról a tapasztalatszerzésről, amely a későbbiekben meghatározó szerepet fog betölteni a jelenlévő csapatok számára. Majd a A döntő jelmondatával „Alkoss szabadon” kívánt jó munkát a csapatoknak.

A verseny döntősei és a szervezők egy képen.

Fotós: KZ

Alig 24 óra múlva, szombat délután pedig kiderül, hogy melyik csapat találmányát értékelte a szakmai zsűri a legkreatívabbnak. Tét nem kicsi, ugyanis az első helyezett csapat több napos londoni tanulmányúton vehet részt, ám a többiek sem járnak rosszul, hiszen a verseny során összegyűjtött virtuális pénzt értékes, a vállalat (Harman) által gyártott profi hangeszközökre válthatják be, melynek összértéke közel öt millió forintra rúg.