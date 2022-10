Búcs Komáromtól alig 30 kilométerre, de már a mai Szlovákia területén fekszik. Innen hozták el azt a 48 leventét, akik 1945. január elején kerültek a magyar királyi 2. páncélos hadosztály kötelékébe. Alig múltak 17-18 évesek. Közülük többen is Zámolynál vesztették életüket, miközben márciusban a Bécs felé nyomuló szovjet hadsereg ellen harcoltak. Búcsról, a politikai helyzettől függetlenül már a háborút követően eljöttek a rokonok, hogy gyertyát gyújtsanak szeretteik sírján. 2008-ban aztán a zámolyi önkormányzat is csatlakozott a halottak napi megemlékezésekhez, majd néhány évvel ezelőtt - először az elmúlt több mint 70 évben -, ökumenikus istentiszteletet is tartottak a leventék síremlékénél.

A fiatal bakák emléke nem halványul, s ahogy azt a temetői istentiszteleten Nagy Zsolt, Búcs református lelkésze kiemelte, évtizedek után is él még az igény a búcsiakban arra, hogy Zámolyra jőve a síremlékre koszorút, virágot helyezzenek, gyertyát gyújtsanak. Így történt az idén is. A sírnál lerótta kegyeletét Sallai Mihály, Zámoly és Karkó János, Búcs polgármestere is. Az egybegyűltek a temető református oldalán lévő síremléktől a katolikus részbe átvonulva az ott nyugvó hősi halottak sírjánál is megemlékeztek.