A Diákok a Pedagógusokért mozgalom hétfőn 13 órakor élőláncos szimpátiatüntetést szervezett a Székesfehérvári Tankerület előtt, a Petőfi utcában. Tíz Fejér megyei iskola is jelezte, hogy részt vesznek a péntekre hirdetett, országos sztrájkban. Közel 200-an jelentek meg a Fő utcán, majd onnan vonultak át a tankerület elé, ahol Török Szabolcs tankerületi igazgató behívott néhány diákot.

Frissítés:

Három szervező diák ment be a tankerület épületébe, ahol Török Szabolccsal beszéltek. A tanulók természetesen elmondták a bent történteket társaiknak. Mint mondták, a tankerület igazgatója biztosította őket arról, hogy bármikor hajlandóak látogatásokat tenni az iskolákba, hogy ott akár a tanárokkal, akár a diákokkal beszélgessenek és reagáljanak konkrét kérdésekre, panaszokra. – Török Szabolcs azt mondta, hogy azokban a körökben, ahol ők tudják hangoztatni véleményüket, ott meg is teszik. Megkérdeztük, hogy mi a véleményük, azt mondta mellettünk állnak – emelte ki az egyik szervező. Társa úgy fogalmazott, most konkrét eredményt nem értek el, továbbra is érvényesíteniük kell az akaratukat, konkrét kérvényeket kell benyújtaniuk és meghívni a tankerület képviselőit az iskolákba. – Csak attól, hogy itt állunk nem lesz eredmény. Ez nem jelenti azt, hogy ezt abba kell hagyni, mert ki kell állnunk és fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy összetartunk – mondta a szervezők egyike. A legfontosabbként viszont azt emelték ki, hogy Török Szabolcs közölte velük, ebben a tankerületben nem várható pedagógusokat érintő retorzió.

Az egy órásra tervezett tüntetést a diákok két órakor a szervezők lezárták és a diákok szétszéledtek.